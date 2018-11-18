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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:39

  unicdima написав:а я думав уже всі форумчани там картками затарилися

Не все - я вот не смог и вряд ли смогу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:54

  Vorlon написав:
  unicdima написав:а я думав уже всі форумчани там картками затарилися

Не все - я вот не смог и вряд ли смогу...

Фейс-контроль не прошел? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 20:55

  alter написав:7%/8%/9% накопительный счет в пакетах Фамильный Правэкса (в зависимости от конкретного пакета)

Похоже, что можно прощаться и с Правэксом с 1 июля:
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... y-rakhunok
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:02

  Igneus написав:
  alter написав:7%/8%/9% накопительный счет в пакетах Фамильный Правэкса (в зависимости от конкретного пакета)

Похоже, что можно прощаться и с Правэксом с 1 июля:
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... y-rakhunok


до Укрсиба їм ще ой як далеко :mrgreen: :mrgreen:

https://finsee.com/ukrsibbank/%D0%B4%D0 ... %BA%D1%83/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 09:15

  vitaliian написав:
  greenozon написав:як в Форварді?
а что в форварде, может получить кто угодно?

да
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 10:31

  unicdima написав:Фейс-контроль не прошел? :D

Нет, в отличие от прошлых раз, сотрудница полезла сразу в реестр ФОП ещё до оформления карты (хотя у меня есть официальное трудоустройство). А я не готов к закрытию всех счетов в банке и последующему переоткрытию их части (с потерей двух карт и лимита по кредитке) ради пенсионки...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 10:38

  Vorlon написав:Нет, в отличие от прошлых раз, сотрудница полезла сразу в реестр ФОП ещё до оформления карты (у меня есть официальное трудоустройство). А я не готов к закрытию всех счетов в банке и последующему переоткрытию их части (с потерей двух карт и лимита по кредитке) ради пенсионки...

На каком основании они требовали закрытия старых счетов ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 10:48

mustbe
Формально никто пока ничего не требовал, ибо я развернулся и ушёл (сразу как услышал, что счёт будет подан в налоговую без вариантов). Но вы же наверное помните несколько разных случаев из ветки Форварда о принудительном закрытии счетов в связи с их неподачей в налоговую? Риски такого развития событий для меня неприемлемы...
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:58

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:59

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Подняли % - ЮнексСмарт 6% от 1к
alter
 
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  #<1 ... 979899100
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