Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Нет, в отличие от прошлых раз, сотрудница полезла сразу в реестр ФОП ещё до оформления карты (хотя у меня есть официальное трудоустройство). А я не готов к закрытию всех счетов в банке и последующему переоткрытию их части (с потерей двух карт и лимита по кредитке) ради пенсионки...
Vorlon написав:Нет, в отличие от прошлых раз, сотрудница полезла сразу в реестр ФОП ещё до оформления карты (у меня есть официальное трудоустройство). А я не готов к закрытию всех счетов в банке и последующему переоткрытию их части (с потерей двух карт и лимита по кредитке) ради пенсионки...
На каком основании они требовали закрытия старых счетов ?
mustbe Формально никто пока ничего не требовал, ибо я развернулся и ушёл (сразу как услышал, что счёт будет подан в налоговую без вариантов). Но вы же наверное помните несколько разных случаев из ветки Форварда о принудительном закрытии счетов в связи с их неподачей в налоговую? Риски такого развития событий для меня неприемлемы...