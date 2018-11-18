|
|
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:51
alter написав:
Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)
Не загнётся ли в ближайшее время?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7707
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор