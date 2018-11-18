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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:51

  alter написав:Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)


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