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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:51
alter написав:
Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)
Не загнётся ли в ближайшее время?
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Ratatui
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:43
Ratatui написав: alter написав:
Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)
Не загнётся ли в ближайшее время?
Звичайно ж ні. Заходьте на всі.
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klug
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Додано: Нед 15 сер, 2021 07:19
Рада банк .. есть такое депо по 7 дней..РАДАБАНК пропонує своїм Клієнтам оформити високоліквідний депозит в національній валюті «УХ ТИ!!!».
Термін залучення – 53 тижні (371 день), розмір вкладу – від 1 000 гривень.
Розмір відсоткової ставки за депозитом до запитання складає 6,5 – 14,3% річних, перший тиждень 6,5% і кожнен наступний тиждень додатково 0,15% (збільшується кожен 8-йдень). Чим довше кошти знаходяться в Банку – тим вища відсоткова ставка.
Виплата відсотків відбувається щотижня на 7-й день, починаючи з дня оформлення договору, а також при розірванні договору і поверненні Клієнту вкладених коштів.
может кто в курсе ,подскажите плиз ,какие подводные камни ...а то чую где-то подвох в виде комиса за что-нибуть при участии в этом аттракционе неслыханной щедрости по нынешним меркам ..
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lincoln2
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Додано: Нед 15 сер, 2021 08:24
lincoln2 в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%
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vitaliian
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Додано: Нед 15 сер, 2021 08:31
vitaliian написав:lincoln2
в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%
согласен , что замануха и общегодовая меньше ..но под 10,5 - 11,5 нельзя каждых 7 дней забрать при необходимости...а Прозапасы старые тож имеют св-во заканчиваться..
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lincoln2
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:01
lincoln2 написав: vitaliian написав:lincoln2
в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%
согласен , что замануха и общегодовая меньше ..но под 10,5 - 11,5 нельзя каждых 7 дней забрать при необходимости...а Прозапасы старые тож имеют св-во заканчиваться..
расчёт что жадность как всегда победит и забирать не будут, а если заберут до экватора то банк ещё и попользуется дешёвыми деньгами.
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vitaliian
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:24
vitaliian написав:
капитализации. максимальная по рынку 11,5%
13% - форвард (депозит + річний бонус +++)
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greenozon
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:21
greenozon написав: vitaliian написав:
капитализации. максимальная по рынку 11,5%
13% - форвард (депозит + річний бонус +++)
как бы не гавкнул этот форвард...
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vitaliian
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:25
vitaliian написав: greenozon написав: vitaliian написав:
капитализации. максимальная по рынку 11,5%
13% - форвард (депозит + річний бонус +++)
как бы не гавкнул этот форвард...
Воно якесь несподівано живуче - були у набагато глибшій дупі, ніж зараз. Певно хутін трохи гуманітарно допомагає своїм.
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klug
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