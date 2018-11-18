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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:51

  alter написав:Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)


Не загнётся ли в ближайшее время?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:43

  Ratatui написав:
  alter написав:Банк Січ - Прибутковий 9,5% от 50К (но с 1.7.21 будет 6%)


Не загнётся ли в ближайшее время?

Звичайно ж ні. Заходьте на всі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:19

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Рада банк .. есть такое депо по 7 дней..РАДАБАНК пропонує своїм Клієнтам оформити високоліквідний депозит в національній валюті «УХ ТИ!!!».

Термін залучення – 53 тижні (371 день), розмір вкладу – від 1 000 гривень.

Розмір відсоткової ставки за депозитом до запитання складає 6,5 – 14,3% річних, перший тиждень 6,5% і кожнен наступний тиждень додатково 0,15% (збільшується кожен 8-йдень). Чим довше кошти знаходяться в Банку – тим вища відсоткова ставка.

Виплата відсотків відбувається щотижня на 7-й день, починаючи з дня оформлення договору, а також при розірванні договору і поверненні Клієнту вкладених коштів.

может кто в курсе ,подскажите плиз ,какие подводные камни ...а то чую где-то подвох в виде комиса за что-нибуть при участии в этом аттракционе неслыханной щедрости по нынешним меркам ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:24

lincoln2 в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 08:31

  vitaliian написав:lincoln2 в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%

согласен , что замануха и общегодовая меньше ..но под 10,5 - 11,5 нельзя каждых 7 дней забрать при необходимости...а Прозапасы старые тож имеют св-во заканчиваться..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:01

  lincoln2 написав:
  vitaliian написав:lincoln2 в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%

согласен , что замануха и общегодовая меньше ..но под 10,5 - 11,5 нельзя каждых 7 дней забрать при необходимости...а Прозапасы старые тож имеют св-во заканчиваться..

расчёт что жадность как всегда победит и забирать не будут, а если заберут до экватора то банк ещё и попользуется дешёвыми деньгами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:24

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  vitaliian написав:капитализации. максимальная по рынку 11,5%

13% - форвард (депозит + річний бонус +++)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:21

  greenozon написав:
  vitaliian написав:капитализации. максимальная по рынку 11,5%

13% - форвард (депозит + річний бонус +++)

как бы не гавкнул этот форвард...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:25

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:капитализации. максимальная по рынку 11,5%

13% - форвард (депозит + річний бонус +++)

как бы не гавкнул этот форвард...

Воно якесь несподівано живуче - були у набагато глибшій дупі, ніж зараз. Певно хутін трохи гуманітарно допомагає своїм.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:08

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  klug написав:Воно якесь несподівано живуче - були у набагато глибшій дупі, ніж зараз. Певно хутін трохи гуманітарно допомагає своїм.
согласен конечно, но в последний месяц сильно часто и навязчиво предлагают депозит, титульная доходность которого небольшая, остальное домазывают бонусами. Это наводит на некоторые мысли. За доходностью депозитов люто бдит нбу, чтобы хитросделанные банки не включали пылесос с выдачей депозитов через фонд. А разные бонусы - способ обойти данные ограничения.
vitaliian
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  #<1 ... 9899100101
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