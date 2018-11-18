Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

vitaliian написав: klug написав:
Воно якесь несподівано живуче - були у набагато глибшій дупі, ніж зараз. Певно хутін трохи гуманітарно допомагає своїм.
согласен конечно, но в последний месяц сильно часто и навязчиво предлагают депозит, титульная доходность которого небольшая, остальное домазывают бонусами. Это наводит на некоторые мысли. За доходностью депозитов люто бдит нбу, чтобы хитросделанные банки не включали пылесос с выдачей депозитов через фонд. А разные бонусы - способ обойти данные ограничения.
Подобным они занимаются не впервой