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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:55
На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
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la9
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:58
la9 написав:
На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
може тут? https://mustbe.ml/tables/
там є усі дані, кредитки, дебетки...
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greenozon
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
greenozon написав: la9 написав:
На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
може тут? https://mustbe.ml/tables/
там є усі дані, кредитки, дебетки...
За эти табл знаю, но нет. Прямо в посте была чья-то табличка
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la9
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:02
тоді мабуть це був скрін із телеграм каналу TAB Finance
пошукайте там
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greenozon
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:10
По данным из телеграм-канала TAB Finance
запилил свою табличку Свободные деповклады
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mustbe
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:49
по Укрсибу - різна ставка (не фіксована як в таблиці)https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf
пункт 3.2
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greenozon
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