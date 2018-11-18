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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 101102103104>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:55

На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:58

  la9 написав:На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?


може тут? https://mustbe.ml/tables/

там є усі дані, кредитки, дебетки...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59

  greenozon написав:
  la9 написав:На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?


може тут? https://mustbe.ml/tables/

там є усі дані, кредитки, дебетки...

За эти табл знаю, но нет. Прямо в посте была чья-то табличка
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 17:02

тоді мабуть це був скрін із телеграм каналу TAB Finance
пошукайте там
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:10

По данным из телеграм-канала TAB Finance запилил свою табличку Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:49

  mustbe написав:По данным из телеграм-канала TAB Finance запилил свою табличку Свободные деповклады


по Укрсибу - різна ставка (не фіксована як в таблиці)
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf

пункт 3.2
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:48

  mustbe написав:По данным из телеграм-канала TAB Finance запилил свою табличку Свободные деповклады

У Альфы есть же ещё и Сбер, 8% для всех
И мне он всегда нравился больше ДохСейфа
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:01

  Amethyst написав:
  mustbe написав:По данным из телеграм-канала TAB Finance запилил свою табличку Свободные деповклады

У Альфы есть же ещё и Сбер, 8% для всех
И мне он всегда нравился больше ДохСейфа


Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13

  alibob написав:Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо

Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам clientage відповідав :) - "если закинуть в пятницу р2р на Вайт, а потом на Дох. сейф, то в пн деньги окажутся опять на карте и не будут начислены %. Если на Сбер, то будут".
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:45

  Striker написав:Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам clientage відповідав :)

Грамотный был коллега.
Жаль, что отошёл от дел )
mustbe
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