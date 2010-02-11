|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:11
"Компания Tesla не может достать серебро. В этот понедельник цена на серебро резко вырастет с 91 доллара за унцию до 107 долларов за унцию" - прогноз от американских фанатов серебра на ближайшую неделю. Будем посмотреть.
1patron
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:57
У Самсунга тоже проблемка…
Freza
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:57
1patron написав:Victor8
Выходить из серебра идея хорошая. Только особенно некуда. Кроме золота.
А тут очередные 40 млрд. в месяц от ФРС, и в след. месяце опять 40 млрд. Поэтому выйти можно, надеясь на коррекцию, но будет ли куда зайти. Дефицит серебра по прежнему на биржах. Серебряные орлы в США можно купить не дешевле 103 бакса за грамм.
я это уже слышал в 2011.
по факту нет никаких предпосылок роста серебра в 3-5 раз за последнее время.
все эти миллиарды были и раньше.
30-40 рабочий прайс в нынешних реалиях, но не 90.
но там посмотрим, куда залезем.
металл попутный, с ростом цен и производства той же меди растет и производство серебра. главное понять, где закончится хайп и мода
медь за последний год выросла на 30%. вот это и есть те лишние бабки без хайпа
smdtranz
Профіль
Додано: Суб 17 січ, 2026 09:03
1patron написав:Victor8
Выходить из серебра идея хорошая. Только особенно некуда. Кроме золота.
А тут очередные 40 млрд. в месяц от ФРС, и в след. месяце опять 40 млрд. Поэтому выйти можно, надеясь на коррекцию, но будет ли куда зайти. Дефицит серебра по прежнему на биржах. Серебряные орлы в США можно купить не дешевле 103 бакса за грамм.
Вы уверенны что за грамм? Серебро?
SAndriy1
Профіль
Додано: Суб 17 січ, 2026 15:35
То за унцию
В Европе 120 Евро унцовочки
Freza
Профіль
Додано: Пон 19 січ, 2026 10:04
Victor8 написав: jabba написав: Victor8 написав:
Как и прогнозировал один эксперт на этом форуме - золото уверенно движется к отметке 5000 USD/t.oz
Запасаемся попкорном (с)
Это при условии что вы заранее запаслись золотом а еще лучше серебром.
У меня есть только попкорн.
За драгметаллами - наблюдаю для общего развития и расширения кругозора.
Ну вы мазохист. Сидеть на ветке годами и не купить.
jabba
Профіль
Додано: Пон 19 січ, 2026 10:06
1patron написав:Victor8
Выходить из серебра идея хорошая. Только особенно некуда. Кроме золота.
Естественно выходить в золото. На голд/сильвер рейт страшно смотреть - 50. При средней цене за сто лет около 67 и красной цене 80.
jabba
Профіль
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:14
Февральские фьючерсы по золоту сравнялись с текущей ценой. Обычно фьючерсы выше текущей цены. Типа будет дороже. Это говорит, что никто не понимает будущую цену. Полная неопределенность.
1patron
Профіль
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:19
Эхх, пощупать бы пятерочку да соточку в январе, для поднятия тонуса…
Freza
Профіль
