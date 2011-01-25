Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Kudrjavuy
Давайте по порядку
1 Вода/каналізація
Ввід води в приміщення йде з труб,які знаходяться на глибині від 0,8 м , точно так само як і вихід каналізації з будинку йде на цій же глибині( як правило нижче) - це глибина промерзання. на якій завжди плюсова температура
Таким чином каналізаційні(ненапірні )труби замерзнути і потріскати не можуть бо в них завжди є прошарок повітря
2 Якщо ви будуєте не будинок, а дачу . в якій в приміщенні на моменти вашої відсутності(наприклад в зимовий період будуть мінусові температури) - то для цього облаштовують зливні крани ( перекриваєте ввід в будинок , відкриваєте кран в найнижчій і найвищій точках і спускаєте воду з водопровідної системи ) , правда вода може залишитись у сифонах і трапах - тому просто продуваєте або розкручуєте і їх.
При цьому забравши воду з сифонів - подбайте про їх закоркування. бо в приміщення піде запах з каналізації
2 Стіни/екологічність...
Всі ці оповідання про вплив матеріалу стін на легені...це не більше ніж самонавіювання...
Ви все одно що ракушняк, що цеглу що піноблок з гіпсокартоном - покриваєте шаром шпаклівки і фарби... з під якого нічого не виходить..