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Кошторис приватного
будинку на хлопський розум

Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:36

Kudrjavuy
Давайте по порядку
1 Вода/каналізація
Ввід води в приміщення йде з труб,які знаходяться на глибині від 0,8 м , точно так само як і вихід каналізації з будинку йде на цій же глибині( як правило нижче) - це глибина промерзання. на якій завжди плюсова температура
Таким чином каналізаційні(ненапірні )труби замерзнути і потріскати не можуть бо в них завжди є прошарок повітря
2 Якщо ви будуєте не будинок, а дачу . в якій в приміщенні на моменти вашої відсутності(наприклад в зимовий період будуть мінусові температури) - то для цього облаштовують зливні крани ( перекриваєте ввід в будинок , відкриваєте кран в найнижчій і найвищій точках і спускаєте воду з водопровідної системи ) , правда вода може залишитись у сифонах і трапах - тому просто продуваєте або розкручуєте і їх.
При цьому забравши воду з сифонів - подбайте про їх закоркування. бо в приміщення піде запах з каналізації
2 Стіни/екологічність...
Всі ці оповідання про вплив матеріалу стін на легені...це не більше ніж самонавіювання...
Ви все одно що ракушняк, що цеглу що піноблок з гіпсокартоном - покриваєте шаром шпаклівки і фарби... з під якого нічого не виходить..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:15

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  budivelnik написав:Ви все одно що ракушняк, що цеглу що піноблок з гіпсокартоном - покриваєте шаром шпаклівки і фарби... з під якого нічого не виходить..

Если шпаклевка и краски паропроницаемые - то "выходит". Просто кирпич и газоблок с гипсом - сами по себе чистые материалы, там нечему "выходить", если они не были загрязнены какой нибудь органикой, например.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:50

  Конрад Карлович написав:
  budivelnik написав:Ви все одно що ракушняк, що цеглу що піноблок з гіпсокартоном - покриваєте шаром шпаклівки і фарби... з під якого нічого не виходить..
Если шпаклевка и краски паропроницаемые - то "выходит". Просто кирпич и газоблок с гипсом - сами по себе чистые материалы, там нечему "выходить", если они не были загрязнены какой нибудь органикой, например.
Хлопці
1 Лохотрон про екологічні паропроникні фарби - залиште піар менеджерам компаній які ці фарби випускають
2 Стіну(як конструктивну несучу конструкцію ) для того й малюють(захищають шпаклівка+грунтовка+фарба) , щоб в неї не проникала волога з приміщення в якій знаходиться людина , при чому пофік в якому вигляді ця волога знаходиться(пара/вода) , по тій простій причині що як тільки пара в тому чи іншому вигляді потрапить в стіну вона відразу конденсується і почне рух від більш вологої частини у менш вологу
Зимою більш волога частина це та яка всередину приміщення,менш волога це та яка на двір
У випадку коли вода дійде в стіні точки нижче нуля, вона кристалізується у вигляді льоду чим порве стіну.

Я чітко пояснив чому волога ні в якому вигляді не повинна бути в несучій стіні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:36

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  budivelnik написав:Я чітко пояснив чому волога ні в якому вигляді не повинна бути в несучій стіні?

Кирпичные стены (1.5) без внутренней штукатурки - вообще никаких проблем нет.
И вот у авторитетов так же + разжевал полностью этот вопрос:
Конрад Карлович
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