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Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 13:38
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 чер, 2021 13:41
Мизантрóп написав:
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
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Bolt
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:44
Мизантрóп написав: Bolt написав: Мизантрóп написав:
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
Я для семеныча отлупа по ветке)) Вам тоже дяк! Уберегли земляков от его законоф
У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
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Bolt
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:57
Bolt написав:
У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!
То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі?
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:44
Успіх написав: Bolt написав:
У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!
То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі?
Я вже раніше тут писав, в мене будинок 170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.
Просто думаю, що поки знаходжусь в більш-менш спортивній формі ще один завалити, щоб дітям не треба було той один ділити згодом, а кожному по будинку і двушці , ттрьошці у Львові(може навіть і не по одній)
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Bolt
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Додано: Нед 13 чер, 2021 16:15
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!
То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі?
Я вже раніше тут писав, в мене будинок 170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.
Просто думаю, що поки знаходжусь в більш-менш спортивній формі ще один завалити, щоб дітям не треба було той один ділити згодом, а кожному по будинку і двушці , ттрьошці у Львові(може навіть і не по одній)
От для чого дітям "будинок в селі"? - вони ж там жити не захочуть, а продати по нормальній ціні - не продадуть!
Краще вже дітям у Львові дати по зайвій квартирі більше, ніж будинок (хоч і добротний) в селі!
Діти, як захочуть з міста в село перебратись - то легко продадуть квартири в місті і куплять собі до вподоби будинок у селі. А от провернути таке "навпаки" - це вже завдання не з легких, або, навіть, нездійснених!
Тож, не створюйте зайвих/непотрібних квестів для своїх дітей!
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Додано: Нед 13 чер, 2021 16:23
Може вони не то , що у Львові, а в Україні не захочуть жити?Тож відповідно з тим другим будинком не поспішаю.До речі , думав теж , що нездала локація, але вчора їхав і прсто на Городоцькій трасі за КПП відкрили митний склад, і там крутиться досить багато народу.Може дійсно для подобової оренди, щось збудувати?!Там до мене пішки хвилин 20.
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Bolt
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:41
Bolt написав:
відкрили митний склад, і там крутиться досить багато народу.Може дійсно для подобової оренди, щось збудувати
они в машинах живут, а душ + кафе пиццерию будет кстати.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:46
vitaliian написав: Bolt написав:
відкрили митний склад, і там крутиться досить багато народу.Може дійсно для подобової оренди, щось збудувати
они в машинах живут, а душ + кафе пиццерию будет кстати.
Так , для примера написал, там если, что до Щегиней 60км по трассе.
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Bolt
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:47
Bolt написав:
Так , для примера написал, там если, что до Щегиней 60км по трассе.
заехал дальнобой в Украину, постоял 6 часов в очереди на границе, чему ему больше всего хочется? душ, пожрать и женщину (для интеллектуального общения). Я работал в логистической компании, у каждого второго дальнобоя есть такие курортные места.
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vitaliian
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