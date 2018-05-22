Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

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Снимала доллары со счета в банке. Кассир передала мне доллары и я тут же при ней их пересмотрев ,попросила одну 100 Долл.купюру поменять, она была немного потертая со штампом. Кассир отказалась ее менять, ссылаясь на правила, Права ли кассир отказывая мне в моей просьбе и на какие правила ссылалась кассир в данной ситуации,
Olya1 написав:Снимала доллары со счета в банке. Кассир передала мне доллары и я тут же при ней их пересмотрев ,попросила одну 100 Долл.купюру поменять, она была немного потертая со штампом. Кассир отказалась ее менять, ссылаясь на правила, Права ли кассир отказывая мне в моей просьбе и на какие правила ссылалась кассир в данной ситуации,
Кассир права в плане общих правил.Но есть ещё частные требования внутри каждого банка.Часто обратно сдать такую купюру вы не сможете в любой банк.Хотя она является ликвидной.Вам просто скажут, что у них другие требования.У меня было подобное, и менять было просто нечем.Тогда я плохую сотку оставил на счету и снял в др заход.Ну или сдать в обменку или на руках.
Сьогодні при попоненні депо відмовились прийняти купюру 50USD 1996р. і 100USD зі слідами використання (трішки затертий комір, невелика ледь помітна жовта пляма розміром в 1 коп.) мотивуючи тим шо в них немає інкасації, а інші покупці не захочуть брати. Під ультрафіолетом все ок, але касир вимагає купюри з-під друкарського станка. Що в такому випадку можна зробити, наскільки дана відмова є законною?