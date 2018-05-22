RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Обмен ветхих и изношеных
купюр (USD, EUR). Где ?

Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:59

Обмен ветхой валюты

Добрый день. Поможем поменять ветхие доллары/евро в любом состоянии: после пожара, в плесени, без кусочков,с дырками, без углов, разорванные, отсыревшие, половинки. Если у вас случилась беда - обращайтесь к нам. Компания с многолетним опытом. Центральный офис в городе Киев. Есть отделения в Днепре, Одессе, Николаеве, Запорожье, Мариуполе, Львове, Тернополе, Кривом Роге.
Зайдите на наш сайт для получения большей информации: [url]dollars.com.ua[/url]

Также поможем поменять старые фунты, гульдены, дойч марки, литы, латы, старые канадские доллары, доллары с маленьким портретом, проведем бесплатную экспертизу денег в нашем офисе в центре Киева.

Телефон: 067-403-3173, АлександрЗображенняЗображенняЗображення
mest_net
 
Повідомлень: 16
З нами з: 29.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:30

Обмен купюры

Снимала доллары со счета в банке. Кассир передала мне доллары и я тут же при ней их пересмотрев ,попросила одну 100 Долл.купюру поменять, она была немного потертая со штампом. Кассир отказалась ее менять, ссылаясь на правила, Права ли кассир отказывая мне в моей просьбе и на какие правила ссылалась кассир в данной ситуации,
Olya1
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:10

  Olya1 написав:Снимала доллары со счета в банке. Кассир передала мне доллары и я тут же при ней их пересмотрев ,попросила одну 100 Долл.купюру поменять, она была немного потертая со штампом. Кассир отказалась ее менять, ссылаясь на правила, Права ли кассир отказывая мне в моей просьбе и на какие правила ссылалась кассир в данной ситуации,

Кассир права в плане общих правил.Но есть ещё частные требования внутри каждого банка.Часто обратно сдать такую купюру вы не сможете в любой банк.Хотя она является ликвидной.Вам просто скажут, что у них другие требования.У меня было подобное, и менять было просто нечем.Тогда я плохую сотку оставил на счету и снял в др заход.Ну или сдать в обменку или на руках.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 30.11.17
Подякував: 123 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16

Невже такі обпалені купюри як на малюнках вище приймають??
цікаво який дисконт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:29

Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

greenozon

Да, мы принимаем.
Dollars.com.ua - набирайте. Вся информация по телефону.
mest_net
 
Повідомлень: 16
З нами з: 29.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:04

  greenozon написав:Невже такі обпалені купюри як на малюнках вище приймають??
цікаво який дисконт

Главное, чтобы сохранился номер.Посмотри на фото - все номера целые.Конечно нужно поработать. чтобы это Г обменять, вот ребята этим и занимаются.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 30.11.17
Подякував: 123 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:46

Кучинелли спасибо
Olya1
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:34

Где можно поменять рваные деньги?

Подскажите, пожалуйста, где кроме банка можно обменять рваные купюры?
MilanaMir
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:24

Re: Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

Сьогодні при попоненні депо відмовились прийняти купюру 50USD 1996р. і 100USD зі слідами використання (трішки затертий комір, невелика ледь помітна жовта пляма розміром в 1 коп.) мотивуючи тим шо в них немає інкасації, а інші покупці не захочуть брати.
Під ультрафіолетом все ок, але касир вимагає купюри з-під друкарського станка. Що в такому випадку можна зробити, наскільки дана відмова є законною?

фото умовні:
Зображення
Зображення
andriy_z
 
Повідомлень: 56
З нами з: 05.03.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21

andriy_z
Обратитесь к нам и мы поменяем с минимальной комиссией.
067-403-3173
mest_net
 
Повідомлень: 16
З нами з: 29.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, headshaker, vadm і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обмен доллара на Приват24 гривну на карту 1, 2
smdtranz » Вів 20 сер, 2019 21:38
13 5012
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 12:28
Vint
Обмен валюты онлайн в Украине. Ответы на вопросы
Ірина_ » Сер 20 бер, 2019 07:47
1 6235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 21:31
Мизантрóп
Обмен Дойчмарок 1, 2
Anonymous » Суб 01 лют, 2014 22:19
17 16153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 15:43
mest_net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2536)
24.12.2020 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.