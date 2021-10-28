Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:16
WallNutPen
й відповідно продаж через теруправи НБУ вже не здійснюється?
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:24
Давно не осуществляется. Года так с 2019 кажется прекратили продавать в теруправах даже тех которые не подпадали под закрытие и продолжают работать до сих пор (их там осталось 6 или 7 из 25 ранее существовавших). Если не ошибаюсь последняя точка продаж оставалась в Киеве на Подоле, но по причине ковида ее работу вначале приостановили, а потом кажется так и не открыли (не могу со 100% гарантией это утверждать - не был в НБУ на Подоле очень давно)
Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:12
Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:
Пам'ятна монета "Батьківське щастя" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 5 грн.; срібло; 1/2 унції; 15.55 г; тамподрук
Тираж станом на 07/24: 5000 шт.
Дата введення в обіг: 29.04.2024
Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.
Пам’ятна монета “Батьківське щастя” присвячена найдорожчому в житті – щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка.
Ціна монети з футляром від НБУ - 4749 грн.
Гарна та перспективна монета. Хороший подарунок.
Звертайтесь. Дякую.
Додано: Чет 25 лип, 2024 11:35
WallNutPen
В Київському теруправлінні продаж монет тривав до початку війни.
Останні придбання - Олімпійські ігрив Пекіні січень 2022.
Потім продаж монет майже повністю перемістили в інтернет і на дистрибьюторів.
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