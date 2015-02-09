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ФОП и текущие счета физлица

ФОП и текущие счета физлица
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 12:42

  techtrans написав:в этом году себе и жене открыл счета в пенс. фонде


Что имеется в виду - добровольное страхование?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 12:48

НПФ - не СК

freeze
НПФ - негосударственные пенсионные фонды.
https://minfin.com.ua/questions/npf/3/
Не путать со страховыми компаниями. НПФ осуществляют не функцию страхования, а функцию накопления.
techtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 17:12

  techtrans написав:freeze
НПФ - негосударственные пенсионные фонды.
https://minfin.com.ua/questions/npf/3/
Не путать со страховыми компаниями. НПФ осуществляют не функцию страхования, а функцию накопления.


Ну, вы рисковый, конечно. Как бы есть много вариантов наверняка что-то отложить себе к пенсии. А НПФ - экзотика пока.

По идее вы привели верную цитату, что со счета ФОПа можно снимать только себе, а оплачивать только по непосредственной деятельности как ФОП.
Если платите какому-то другому физлицу то вы берете на себя функцию налогового агента, и должны удерживать 18 подоходный и полтора военный, и сдавать отчет 1-ДР. Дешевле - перебросить на себя как физлицо и уже от имени физлица платите.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 00:57

freeze
Типа таво... :evil:
Спасибо! Хорошо, что подождал.
techtrans
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2017 11:56

  techtrans написав:На свой счет со счета ФОП деньги ушли спокойно. На ее счет :? - меня сначала интересует, а как это будет считаться по налогам, что типа это ее доход и она должна с этих средств платить НДФЛ?


нет, ндфл будет обязана уплатить не ваша жена, а Вы - как ФОП.
И отчитаться в налоговую тоже будете обязаны Вы, а не ваша жена.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:07

Re: ФОП и текущие счета физлица

Здравствуйте. Я ФОП 3й группы, плательщик единого налога. После оформления ФОП был открыт расчетный счет в банке, куда мне будут поступать средства за мою деятельность. Сегодня я открыл в банке себе обыкновенную дебетовую карту для того, чтобы с расчетного счета переводить на неё деньги и пользоваться этой картой для снятия наличных, оплаты в магазине и т.д. При открытии этого карточного счета в банке его передали в налоговую. Соответственно, вопрос - переводы на эту карту с расчетного счета будут облагаться налогом? И нужно ли подавать отчетность за такой карточный счет? Буду рад консультациям.
starovoyt107
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 23:53

  starovoyt107 написав:Здравствуйте. Я ФОП 3й группы, плательщик единого налога. После оформления ФОП был открыт расчетный счет в банке, куда мне будут поступать средства за мою деятельность. Сегодня я открыл в банке себе обыкновенную дебетовую карту для того, чтобы с расчетного счета переводить на неё деньги и пользоваться этой картой для снятия наличных, оплаты в магазине и т.д. При открытии этого карточного счета в банке его передали в налоговую. Соответственно, вопрос - переводы на эту карту с расчетного счета будут облагаться налогом? И нужно ли подавать отчетность за такой карточный счет? Буду рад консультациям.

Налоговая просто берёт все счета на учёт, вроде того, чтобы потом легче взыскивать было, если придётся.

Вы подаёте отчеты не по счетам, а по выручке. А выручки на личном счете у вас быть не должно, т.к. условия личных счетов таковы, то ими нельзя пользоваться для предприиматеьлских нужд.

В отношении написанного, что я выделил жирным, пользуйтесь спокойно. Поступления на личную карту "выплата чистого дохода предпринимателя" не облагаются налогами. Точную ссылку на статью НКУ найдете, если понадобится.
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