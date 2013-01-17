Світова економіка, тенденції

Нові податкові знижки для виробників батарей, обладнання для сонячних електростанцій та інших зелених ініціатив сприяють зростанню потоку капіталу в США. Європейський Союз намагається не відставати й пропонує власні схожі субсидії. Японія планує позичити $150 млрд, щоб мати змогу профінансувати хвилю розвитку екологічних технологій. Усі вони працюють над подоланням залежності від Китаю в сприятливих для довкілля ініціативах.



Та є ті, хто залишається позаду. Переважно це невеликі країни, які останні десятиліття підіймалися завдяки розвитку вільної торгівлі, але нові тенденції їм не по зубах. Індустріальні країни, такі як Велика Британія чи Сингапур, не можуть змагатися в битві субсидій зі США чи ЄС.



Наприклад, німецький уряд запропонував гіганту мікрочипів Intel $11 млрд субсидій за те, що той побудує в країні два заводи напівпровідників. Ця сума суттєво більша за весь річний бюджет міністерства торгівлі й промисловості Сингапуру. Премʼєр Сингапуру Лоренс Вон визнав, що його країна не може тягатися «з великими хлопцями».



Британські технокомпанії не бачать майбутнього в рідній країні.



Nexeon, яка розробила свою технологію виробництва батарей неподалік Оксфорду за допомогою державних інвестицій, збудує свій перший комерційний завод у Південній Кореї. Другий імовірно буде в США. Минулого року компанія залучила понад $200 млн інвестицій. Гендиректор Nexeon Скотт Браун засмучений тим, що їхнє виробництво буде не на батьківщині, але без більшої підтримки урядом батарейної індустрії інакше бути не може.



AMTE Power, один із небагатьох британських чинних виробників батарей, повідомив, що може передумати будувати в Шотландії свій завод за понад $200 млн через велику різницю у розмірі субсидій, які пропонують у США та Європі. Arrival, електромобільний стартап, минулого року сказав, що хоче зосередитися на виробництві в США, а не Британії, пославшись на податкові пільги.



А от в США, які пропонують $369 млрд фінансових заохочень для зелених технологій, просто бум іноземних інвестицій. Німецький автовиробник BMW щойно заклав фундамент нового заводу батарей у Південній Кароліні. Корейські компанії Hyundai й LG оголосили про батарейний завод за $4,3 млрд у Джорджії. А японська Panasonic будує завод у Канзасі.