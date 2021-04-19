Цього року віялових відключень електроенергії не буде.
Дивися повний текст Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електроенергії в цьому році.
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Додано: П'ят 28 сер, 2015 16:34
Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електрое
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електроенергії в цьому році.
Додано: Сер 21 кві, 2021 08:51
Re: Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень елек
Так что со стоимостью ЭЭ с 01 мая 2021?
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