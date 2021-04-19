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Демчишин розповів, чому не буде
віялових відключень електрое

Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електрое
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2015 16:34

Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електрое

Пропонуємо до обговорення:
Цього року віялових відключень електроенергії не буде.

Дивися повний текст Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електроенергії в цьому році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2015 16:34

Это и так понятно... Выборы пАтАмуштА!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2015 16:36

а зуб даёт?
Anjus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2015 18:05

Зуб Яценюка дает
sbrg2015
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:51

Re: Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень елек

Так что со стоимостью ЭЭ с 01 мая 2021?
Investor_K
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