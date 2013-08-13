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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:47

  St/2 написав:once_upon_a_time
Если утрировать, то да.
Это бизнес продажи автоцивилки, только мелким шрифтом указано, что в дни с снегопадами и гололедом страховой случай не наступает :lol:

Хм. Если, опять же, смотреть high level, то выглядит так, что стратегия зарабатывает на том, что обыгрывает институциональных инвесторов/трейдеров/спекулянтов.

Может, я что упускаю важное из виду, но, на мой хлопский розум, если я все правильно понял, то мне кажется это игрой с огнем.
Просто потому, что у них столько ресурсов, опыта, знания, что один отдел одного такого институционала в разы превосходит всех, кто когда-либо прочитает эти строки, вместе взятых (ну во всяком случае, это мое впечатление, как человека со стороны, о профессиональных игроках на финансовых рынках).

Не хочу показаться маловером, но вдолгую играть против такого заведомо превосходящего противника я бы счел достаточно рискованным занятием и по-умолчанию проигрышным.

Ну типа как оуновцы и бандеровцы против УССР. Да, покуролесили несколько лет, но потом их умножили на ноль, ибо силы были изначально неравны.

Или тот же Гитлер. Кто интересуется историей, тот в курсе, что, еще до войны с СССР, он был несколько раз на грани краха, и ему просто фантастически везло и только поэтому его авантюры не закончились на более ранних этапах. Т.е. он рисковал по-крупному и не проигрался всухую в самом начале благодаря везению, во многом. Но вообще при таком стиле игры его поражение было просто вопросом времени (чтобы включился закон больших чисел и матожидание реализовалось).

Да и большевики так же. Власть им получить и удержать - подфартило просто нереально, если смотреть с учетом тогдашней ситуации.

Сталин, кстати, насколько я знаю, был как раз таки очень risk-averse. Не делал резких телодвижений, просто использовал ресурсы ситуации (бюрократическую машину) и просто медленно пёр на самый верх, как танк, методично перемалывая препятствия (и противников). Как индексный фонд акций: невзирая на взлеты и падения, он имеет общую направленность вверх - просто за счет долгосрочных факторов типа роста экономики, производительности, имущественного расслоения, инфляции и т.п.

Сорри за экскурс в историю, увлекся :)

В общем, что я упускаю? В чем долгосрочное преимущество стратегии перед институционалами? За счет чего получается risk adjusted profit? Они же не идиоты?
В моментуме, хотя бы гипотетически, я могу понять преимущество мелочи - я могу выйти из рынка, BlackRock - не очень. То же с smallcap/microcap - теоретически, слону невыгодно муравьями питаться, а вот воробью в самый раз.

Ну и да - если это секрет фирмы, то нет вопросов.
once_upon_a_time
 
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