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Расскажите про работу в Польше
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:42

  vetka написав:
  Gastarbaiter написав:В Польше много вакансий в финансовой сфере: бухгалтеры, аналитики, налоговики, менеджеры, простые нажимальщики кнопок. Для начальных позиций достаточно корочки, пары лет опыта и знания английского.

Мега комментарий. Украинец с корочкой овгоВУЗа, парой лет опыта и английским без проблем может работать в Польше бухгалтером и налоговиком? Вы серьёзно? Что вы курите?

Курю сигареты (Camel) в перерывах между подготовкой проводок. Паспорт синенький, с тризубцем. Проблем не наблюдаю.
Открою секрет: бухгалтерия и налоги есть не только в маленьких фирмочках локального уровня (где один человек отвечает за весь процесс), но и в больших корпорациях. И не факт, что придется все это делать именно для польского предприятия. Если же говорить именно о бухгалтерии, то IFRS он и в Африке IFRS.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:13

Re: Расскажите про работу в Польше

А я за год уже пару раз ездил на заработки. 2015 я бы в это не поверил.
А со следующего года готовлюсь смазывать лыжи в Германию, ибо там чистыми минималка 6.5 евро в час, что есть ~175 грн, с учетом что мужчинам платят немного больше, и минималка с 01.01.20 там еще вырастет то по 200 гривен в час можно зарабатывать.

По секрету скажу что летом немного успел вписаться в погрузку дыни-арбуза(сезон идет где-то с 10 июля, и увы, закончился рано, еще в конце августа, числа 26), и там за день в бригаде можно заработать до 2000грн в день, но я в бригаду не попал, но все равно получал больше минималки и не особо напрягался(по сравнению с Польшей).

Чисто грузчиком можно без проблем(по нагрузке) делать 150-200 грн в час, только вот рынок был тухлым, и покупателей было меньше чем грузчиков, а мелкие школьники стайками, и интернатовцы сбивали цены. Да и урожайность ~10т/г арбуза это смех. Дыня дороже(ниже 2.8грн/кг на опте ни разу не опускалась даже за самую говняную), ей и такой урожай неплохо, но там и отбор куда строже.

Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают, но зимой хочешь-не хочешь, а шагать в уэвропы на заработки придется.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:04

  golllmax написав:спец по САПу (12 модулей) и производственник (открытие производства) в какой стране больше будут получать ? (США, Германия, Швейцария) ?

Швейцария. Там зарплаты бешеные. Работяги от $4000 в месяц получают
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:14

  wild2006 написав:Те кто умеют вкалывать на полях-садах на аккорд и у нас хорошо получают, но зимой хочешь-не хочешь, а шагать в уэвропы на заработки придется.

Да, оптимизировали в основном офисных клерков, которые оказались не нужны в таком количестве. Это когда расцвет экономики, нет разницы, что 10 таких клерков плюёт в потолок, что 12. А, как кризис, владельцы бизнеса начали избавляться от балласта. А что касается работы руками, так вагоны сами себя не разгрузят, а пол сам себя не помоет. Знаю, что уборщицы в Днепре свои 500 долларов в месяц получают за 5 дней в неделю по 8 часов в день. А если работать больше, то будет вполне сопоставимо с заработками в Польше
Это с учётом того, что работа в офисе оценивается в зарплату меньше, чем у уборщицы
safonovstanislav
 
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