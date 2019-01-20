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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:03

  candidat написав:Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?

продлевают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 23:24

Они жадные, отдают в понедельник и не начисляют % за выходные.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:55

  candidat написав:Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


аццький банк
не зняв вчасно пролонгацію депо річного - можливість зняти пропала за 3 дні (((
на ГЛ займаються лише інформуванням, лонгацію зняти не змогли

PS можливо тому що в понеділок було свято і банк в пятн вже включив "вівторок"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:00

  greenozon написав:
  candidat написав:Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?


аццький банк
не зняв вчасно пролонгацію депо річного - можливість зняти пропала за 3 дні (((
на ГЛ займаються лише інформуванням, лонгацію зняти не змогли

PS можливо тому що в понеділок було свято і банк в пятн вже включив "вівторок"

о, спасибо что напомнили, в ЕвроПроме тоже не снял, но там кажется в день выдачи можно успеть
cohan
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