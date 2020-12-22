Ринок електромобілів зростає

Додано: Пон 04 січ, 2021 18:08

kokos_info написав: buratinyo Ваш пост про г-но не понятен, возможно из-за моего очень низкого IQ. buratinyo Ваш пост про г-но не понятен, возможно из-за моего очень низкого IQ.

Может уже не актуально, но Ваш вопрос я случайно увидел только что. Простите.Отвечу, хотя Вы уже наверняка во всем разобрались.Итак какие проблемы с американскими лифами при растаможке в Украине были тогда и остались сегодня.1. Таможенная стоимость завышается с целью увеличить поступления за первую регистрацию электромобиля в Украине. А с 2021 года должны уже взымать и НДС 20% дополнительно при растаможке.2.Для осуществления постановки на учет электромобиль из США необходимо сертифицировать в Украине. Но американские фары надо менять на европейские для это, что дополнительная и по сути мало чем обоснованная головная боль украинского владельца электромобиля. Фары поменять очень дорогое удовольствие сравнительно. К тому же чем это американские требования по сертификации ущербнее европейских? Или США совсем технологически отсталая страна? Я не нахожу оснований для непризнания в Украине американского сертификата соответствия. Но порошенко их нашелВозможно поэтому он и проиграл выборы президента.3. Лифы, поставляемы в Украину, как правило все битые или сильно б/у. Но самая большая проблема в них другая и она не озвучивается практически никем. Этой проблемой является отсутствие системы кондиционирования тяговой батареи. Батарея пи работе в итоге перегревается!!! и из-за этого очень быстро приходит в негодность. Из-за угрозы перегрева батареи категорически запрещается заряжаться на ускоренной зарядке в жару летом. Зимой же при морозе наоборот ускоренная зарядка даже полезна для батареи, так как она ее замерзшую нагревает приблизительно до рабочей температуры.Система кондиционирования батареи устанавливается на других электромобилях. И это очень полезно для батареи и продляет ее срок службы в разы.Сегодня уже 2021 год. И Вы можете увидеть, как в процентном соотношении число электромобилей уверенно растет. Вместе с эти растет и стоимость электроэнергии в стране по причине перехода энергетического рынка с атомных станций на тепловые, гидро и станции зеленой энергетики, которые монополизировал Ахметов, протолкнув в свое время закон о зеленой энергетике по которому он продает электроэнергию государству по крайне завышенным ценам.Дешевая электроэнергия от атомных станций была последним конкурентным преимуществом Украины. Но станции приходится приостанавливать поскольку объемы потребления электроэнергии в Украине критически снизились из-за потери украинской промышленностью российского рынка, из-за потери Крыма, ЛНР и ДНР. Атомные станции не могут безопасно работать без выполнения расчетного объема потребления электроэнергии украинской промышленностью.