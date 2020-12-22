RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок електромобілів зростає

Ринок електромобілів зростає
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:08

  kokos_info написав:buratinyo Ваш пост про г-но не понятен, возможно из-за моего очень низкого IQ.

Может уже не актуально, но Ваш вопрос я случайно увидел только что. Простите.

Отвечу, хотя Вы уже наверняка во всем разобрались.

Итак какие проблемы с американскими лифами при растаможке в Украине были тогда и остались сегодня.
1. Таможенная стоимость завышается с целью увеличить поступления за первую регистрацию электромобиля в Украине. А с 2021 года должны уже взымать и НДС 20% дополнительно при растаможке.
2.Для осуществления постановки на учет электромобиль из США необходимо сертифицировать в Украине. Но американские фары надо менять на европейские для это, что дополнительная и по сути мало чем обоснованная головная боль украинского владельца электромобиля. Фары поменять очень дорогое удовольствие сравнительно. К тому же чем это американские требования по сертификации ущербнее европейских? Или США совсем технологически отсталая страна? Я не нахожу оснований для непризнания в Украине американского сертификата соответствия. Но порошенко их нашел :mrgreen: Возможно поэтому он и проиграл выборы президента.
3. Лифы, поставляемы в Украину, как правило все битые или сильно б/у. Но самая большая проблема в них другая и она не озвучивается практически никем. Этой проблемой является отсутствие системы кондиционирования тяговой батареи. Батарея пи работе в итоге перегревается!!! и из-за этого очень быстро приходит в негодность. Из-за угрозы перегрева батареи категорически запрещается заряжаться на ускоренной зарядке в жару летом. Зимой же при морозе наоборот ускоренная зарядка даже полезна для батареи, так как она ее замерзшую нагревает приблизительно до рабочей температуры.

Система кондиционирования батареи устанавливается на других электромобилях. И это очень полезно для батареи и продляет ее срок службы в разы.

Сегодня уже 2021 год. И Вы можете увидеть, как в процентном соотношении число электромобилей уверенно растет. Вместе с эти растет и стоимость электроэнергии в стране по причине перехода энергетического рынка с атомных станций на тепловые, гидро и станции зеленой энергетики, которые монополизировал Ахметов, протолкнув в свое время закон о зеленой энергетике по которому он продает электроэнергию государству по крайне завышенным ценам.

Дешевая электроэнергия от атомных станций была последним конкурентным преимуществом Украины. Но станции приходится приостанавливать поскольку объемы потребления электроэнергии в Украине критически снизились из-за потери украинской промышленностью российского рынка, из-за потери Крыма, ЛНР и ДНР. Атомные станции не могут безопасно работать без выполнения расчетного объема потребления электроэнергии украинской промышленностью.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:13

С точки зрения экологии надо всех поголовно переводить на электромобили
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український ринок електрокарів зросте до 50 тисяч машин
R2 » Нед 27 гру, 2020 01:06
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 01:06
bodia1406
Міжбанк: регулятор знову виходив на ринок
R2 » Сер 23 гру, 2020 21:54
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 21:54
agcsc
Ринок газу зможе повноцінно запрацювати лише наступного року
R2 » Вів 22 гру, 2020 10:11
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 10:11
ivan_fomenko22

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19030)
04.01.2021 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.