Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?

Додано: Пон 19 гру, 2016 00:01

это по поводу вот этого? http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249597705&cat_id=244276429 это кму взломали или я что-то не понял?

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton