З 2013 року кількість банків в Україні скоротилася в два рази. На 1 грудня 2016 за даними НБУ в країні налічувалося 98 платоспроможних фінустанов.
Дивися повний текст Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 гру, 2016 14:27
Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?.
Додано: Нед 18 гру, 2016 14:27
Сказки "венского леса" для тех кто не знает что такое укро-законы. 7-ой месяц !!! не могу получить свои деньги-банк Михайловский, а эти ур** из ФОНДА ГРАБУВАННЯ, на письма не отвечают,деньги не отдают.
Это не фонд, это ОПГ во главе с шоколадным Пэдро. Люди не несите деньги в банки, обворуют,ограбят,унизят...
Додано: Нед 18 гру, 2016 15:13
Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, что мешало внимательно читать договор, более чем уверен что в вашем договоре ни слова нет о банке Михайловском, а только о Вас и страховой(лохотронской) компании.
Додано: Пон 19 гру, 2016 00:01
это по поводу вот этого? http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249597705&cat_id=244276429 это кму взломали или я что-то не понял?
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Вів 20 гру, 2016 11:56
Сказки "венского леса" для тех кто не знает что такое укро-законы. 7-ой месяц !!! не могу получить свои деньги-банк Михайловский, а эти ур** из ФОНДА ГРАБУВАННЯ, на письма не отвечают,деньги не отдают.
Это не фонд, это ОПГ во главе с шоколадным Пэдро. Люди не несите деньги в банки, обворуют,ограбят,унизят...
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:12
Re: Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?
Подскажите пожалуйста на срединку 2019 актуальная информация ? В Частности
3000$ будут выдавать в случае чего гривной по официальному курсу на день призания банка неплатежеспособным...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
|