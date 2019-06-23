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Як отримати вклад через
Фонд гарантування вкладів?

Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2016 14:27

Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?

Пропонуємо до обговорення:
З 2013 року кількість банків в Україні скоротилася в два рази. На 1 грудня 2016 за даними НБУ в країні налічувалося 98 платоспроможних фінустанов.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2016 14:27

Сказки "венского леса" для тех кто не знает что такое укро-законы. 7-ой месяц !!! не могу получить свои деньги-банк Михайловский, а эти ур** из ФОНДА ГРАБУВАННЯ, на письма не отвечают,деньги не отдают.
Это не фонд, это ОПГ во главе с шоколадным Пэдро. Люди не несите деньги в банки, обворуют,ограбят,унизят...
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2016 15:13

  pohl-elena написав:Сказки "венского леса" для тех кто не знает что такое укро-законы. 7-ой месяц !!! не могу получить свои деньги-банк Михайловский, а эти ур** из ФОНДА ГРАБУВАННЯ, на письма не отвечают,деньги не отдают. Это не фонд, это ОПГ во главе с шоколадным Пэдро. Люди не несите деньги в банки, обворуют,ограбят,унизят...

Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, что мешало внимательно читать договор, более чем уверен что в вашем договоре ни слова нет о банке Михайловском, а только о Вас и страховой(лохотронской) компании.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2016 00:01

это по поводу вот этого? http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249597705&cat_id=244276429 это кму взломали или я что-то не понял?
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2016 11:56

Сказки "венского леса" для тех кто не знает что такое укро-законы. 7-ой месяц !!! не могу получить свои деньги-банк Михайловский, а эти ур** из ФОНДА ГРАБУВАННЯ, на письма не отвечают,деньги не отдают.
Это не фонд, это ОПГ во главе с шоколадным Пэдро. Люди не несите деньги в банки, обворуют,ограбят,унизят...
alexpol10
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:12

Re: Як отримати вклад через Фонд гарантування вкладів?

Подскажите пожалуйста на срединку 2019 актуальная информация ? В Частности
3000$ будут выдавать в случае чего гривной по официальному курсу на день призания банка неплатежеспособным...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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