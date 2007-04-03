RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Джаба, зря вы так, тут ненавидят железяки, что есть логично)
Пустая трата времени и нервы…

А так , по сути:
- именно криптаны супер богатые, куда ж сероликим до вас. На хлеб с маслом есть и спасибо Богу.
- а криптовоздушные котировки на биржах , то типа норма и нервы не портит)
- сегодня все в просадке, включая и криптовоздух
Freza
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:35

Freza

так в том и дело, что скачки везде. и крипта и металлы.
и все на нервах)

одна медь стоит как камень. надо открывать металлоприемку и инвестировать в цветмет
у меня знакомый норм зарабатывал на том, что скупал дрова летом и продавал зимой. до х2 выходило за полгода) надо только склад хороший и влажность смотреть, чтоб не купить тонну и продать 800 кг :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 780
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
1
