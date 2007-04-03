Та який ріст.... Технічний відскок до 84-86к і униз пробивати 70к.
40-45к у цьому році побачимо. Хоч я і не експерт по крипті.
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:12
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Подивіться на графік бітка за листопад 2021- грудень 2022. Ми ідеально його повторюємо. Єдине, випереджаємо на 1,5-2 місяці, бо АТН у 2021 був пізніше, ніж у 2025. Тоді впали з 69к до 35к. Потім технічний відскок до 45к і далі вже на 30к, відскок на 35к, а потім на 17к.
Зараз: впали з 126к на 80к, технічний відскок на 97к, далі на 76к. Зараз буде відскок на 84-86к, а потім униз під 70к.
Біток свій цикл ідеально відпрацьовує. А альта немає ніякого відношення до циклів бітка.
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:58
Дюрі-бачі
какая разница, какая себестоимость майнинга, когда по определению в час добывается строго определенное количество биткоинов, независимо от всего?
сложность уже падала, вроде бы. и ничего
Додано: Нед 01 лют, 2026 19:29
Майнить не будут при цене себестоимости и ниже.
Количество перестанет расти, что вызовет определенный дефицит и рост.
Не?
