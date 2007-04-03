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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3663366436653666>
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:13

  moveton написав:адвокат не в теме.

Тупорилі там сидять і не шарять в темі.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Світити операції з купівлі/продажу крипти в Україні покищо не варто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:03

  moveton написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Криптовалюта і податки в Україні: хто має декларувати і скільки платити

Які операції потрапляють під декларування:
- продаж криптовалюти за фіат (виводили кошти на карту або отримували готівку);
- оплата криптою — розцінюється як дохід від відчуження майна;
- отримання крипти як оплати за фріланс чи консультації;
- стейкінг та фармінг — отримання нових токенів як винагороди.

Т.е. получил крипту (в т.ч. и обменом с другой крипты) - заплати 23% (в какой валюте?), продал её после этого за фиат - ещё раз 23%? Тут или государство слишком много хочет или адвокат не в теме.

Продал крипту за гривну и засветил это - иди сюда, родной. Продал крипту за крипту - налоговая этого не увидит. Но если засветил продажу за гривну - база налогообложения - вся сумма. Поэтоу повторюсь: продаже крипты за безнальную гривну - отказать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:03

  jabba написав:osafly Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю.



Жаба,ты хомяк во всей его красе...Ты дурик когда серебро было на хаях,вместо того чтобы продавать,а не переписывать свою русскую обосранную курицу каждый день,еще и ввязывался в торги на аукционах торгуясь за килограмовую Коалу и делая ставки по 155тыс...К сожалению,я не наблюдал окончания тех торгов(сборища тупорылых лудоманов,кто из вас упоротее) и не знаю кто там был победителем за 177тыс кажется или 175тыс....Может это вообще ты был,я не могу утверждать,бо не видел...и это твое счастье :lol: Но каким нужно быть припареным,чтобы покупать и делать ставки при цене металла больше 120$/унция....И ты еще что то тут воняешь и кого то учишь...Как покупать на хаях??Как рисковать сломя голову...А ну,посчитай...деятель...во что превратилась та выигранная монета сейчас.....Со 175К,сколько она реально стоит сейчас?? Так я за тебя отвечу...Максимум 110...максимум.А скоро будет еще дешевле...За пол-года,-60%...Биткоин даже нервно курит в стороне,с завистью..Учитесь господа инвесторы...Читайте и слушайте того,кто не словом-делом показывает как нужно....Я подарю тебе рулон туалетной бумаги,когда золото прийдет на 4К и 3 рулона,когда оно заколет 3700-3800 :lol: Ты в любом случае останешься в плюсе...но с запахом :mrgreen: 5 рулонов за 3400-3500(обмотаешься весь,как мумия)
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да и вообще, зачем продавать крипту (под криптой я понимаю биткоин - все остальное - мусор и скам или средство для проведения операций по уклонению от финмона/налогов/... или и то и другое). Стратегически, если рассчитывать прожить хотя бы еще 100 лет - цена 1 сатоши = 1 цент - неизбежно, 1 сатоши = 1 доллар - вполне возможно.
Даймонд хендз, комрады, даймонд хендз. Лучший инвестор в биткоин - мертвый инвестор (главное ключи к кошельку не потерять).
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:20

  airmax78 написав:Світити операції з купівлі/продажу крипти в Україні покищо не варто.


Ее вообще не стоит нигде светить...многие Европейские страны приняли законы,что должен даже не биржевой криптокошелек деклараровать...Тут обсуждать нечего...С биржи-перевел на Леджер ЮСДТ-самый надежный вариант,не отслеживаемый и посылаемый нах...в случае чего вообще без последствий...с Леджера на простую обменку-забрал наличку баксы...Все...обсуждать нечего и выдумывать велосипед...Страны лояльные к удержанию-владению и обналичиванию потом крипты без налогов(с разными ньюансами-постоянно нужно отслеживать изменения),а это на сегодня наиболее доступные-Грузия,Германия,Португалия,Турция...было ОАЭ,но все время что то меняется,нужно держать руку на пульсе..
Востаннє редагувалось osafly в Пон 08 чер, 2026 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Продал крипту за гривну и засветил это - иди сюда, родной. Продал крипту за крипту - налоговая этого не увидит. Но если засветил продажу за гривну - база налогообложения - вся сумма. Поэтоу повторюсь: продаже крипты за безнальную гривну - отказать.

Там в статье ещё пугают, что налоговая скоро начнёт видеть все операции на биржах :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:25

  moveton написав:
  airmax78 написав:Продал крипту за гривну и засветил это - иди сюда, родной. Продал крипту за крипту - налоговая этого не увидит. Но если засветил продажу за гривну - база налогообложения - вся сумма. Поэтоу повторюсь: продаже крипты за безнальную гривну - отказать.

Там в статье ещё пугают, что налоговая скоро начнёт видеть все операции на биржах :roll:

Ну ОК. Это только лишний раз говорит нам о том, что не надо прыгать туда-сюда и пытаться состричь эти несчастные 10-20-100%. Спокойно ждем x10 и тогда уже решаем что делать. Тогда и к государству добрее будем. Может быть. Или наши дети. Или внуки. Или правнуки.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:25

  osafly написав:
  jabba написав:osafly Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю.



Жаба,ты хомяк во всей его красе...Ты дурик когда серебро было на хаях,вместо того чтобы продавать,а не переписывать свою русскую обосранную курицу каждый день,еще и ввязывался в торги на аукционах торгуясь за килограмовую Коалу и делая ставки по 155тыс...К сожалению,я не наблюдал окончания тех торгов(сборища тупорылых лудоманов,кто из вас упоротее) и не знаю кто там был победителем за 177тыс кажется или 175тыс....Может это вообще ты был,я не могу утверждать,бо не видел...и это твое счастье :lol: Но каким нужно быть припареным,чтобы покупать и делать ставки при цене металла больше 120$/унция....И ты еще что то тут воняешь и кого то учишь...Как покупать на хаях??Как рисковать сломя голову...А ну,посчитай...деятель...во что превратилась та выигранная монета сейчас.....Со 175К,сколько она реально стоит сейчас?? Так я за тебя отвечу...Максимум 110...максимум.А скоро будет еще дешевле...За пол-года,-60%...Биткоин даже нервно курит в стороне,с завистью..Учитесь господа инвесторы...Читайте и слушайте того,кто не словом-делом показывает как нужно....Я подарю тебе рулон туалетной бумаги,когда золото прийдет на 4К и 3 рулона,когда оно заколет 3700-3800 :lol: Ты в любом случае останешься в плюсе...но с запахом :mrgreen: 5 рулонов за 3400-3500(обмотаешься весь,как мумия)

"Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, и вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)

Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  moveton написав:Там в статье ещё пугают, что налоговая скоро начнёт видеть все операции на биржах :roll:

Пусть видят...и удавятся от жадности...Пока нет вывода на банковские или фин.установы,им по факту предъявить нечего...Выводите или крипту,а лучше стейблы на банальный Леджер,можно конечно Метамаск и пр...но то уже другая тема...Леджер-это 100% гарантия...и шлите с леджера куда хотите...можно вообще на Дексах торговать,там полная анонимность...Нет причин для "колотнечи"
osafly
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