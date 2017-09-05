«Новорічний календар» у ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/novorichnyy- ... ohochennya
22 грудня 2025 року — 31 грудня 2025 року (до 12:00)
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 22 гру, 2025 17:13
Re: Акції від ПУМБ
Додано: Сер 07 січ, 2026 10:07
Re: Акції від ПУМБ
«Винагорода з ПУМБ» за оформлення Грошей в розстрочку
https://news.finance.ua/ua/nove-zavdann ... ozstrochku
Пропозиція діє протягом січня 2026 — червня 2026 року.
Додано: Чет 08 січ, 2026 18:35
Re: Акції від ПУМБ
Користуйтесь додатковими перевагами та Акційними курсами при регулярній купівлі та продажу валюти в застосунку ПУМБ
https://news.finance.ua/ua/korystuytes- ... sunku-pumb
Акція діє до 31 травня 2026 року
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:53
Re: Акції від ПУМБ
Акція «Знижка для бізнесу. Надійно з Visa, вигідно в «Епіцентрі» для держателів платіжних карток «Visa Business», емітованих АТ «ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/shhodo-prove ... -epicentri
Акція проводиться з 21 січня 2026 року до 15 квітня 2026 року.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:28
Re: Акції від ПУМБ
Візьміть участь в акції «Бонус 100 грн за безконтактні оплати» та отримайте бонус
https://news.finance.ua/ua/bonus-100-hr ... tni-oplaty
Пропозиція діє протягом лютого 2026 — липня 2026 року
Додано: Пон 02 лют, 2026 11:01
Re: Акції від ПУМБ
Беріть участь в акції «Нагороди з ПУМБ» та отримуйте бонус 100 грн.
https://news.finance.ua/ua/bonus-za-opl ... tkoyu-pumb
Акція проводиться з лютого 2026 року по грудень 2028 року.
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:14
Re: Акції від ПУМБ
Сплачуй карткою ПУМБ від Mastercard та отримай знижку -5% у Comfy
https://news.finance.ua/ua/splachuy-kar ... -5-u-comfy
Акція діє з 5 лютого до 15 березня 2026 року.
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:16
Re: Акції від ПУМБ
Весняна Акційна кампанія від ПУМБ «Додаємо енергії вашому бізнесу»
https://news.finance.ua/ua/vesnyana-akc ... mu-biznesu
Акція діє з 12.02.2026 по 12.04.2026
