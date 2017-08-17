У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Київміськбуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Київміськбуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:07
"Київміськбуд"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Київміськбуд". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Київміськбуд", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Суб 25 лис, 2017 10:58
Добрый день. Я хочу купить квартиру в ЖК Новомостицкий-Замковецкий. Мне понравилась квартира которую мне показывали. В квартире нужно будет делать ремонт, хотелось бы знать какие будут открываться неприятности в начале ремонта в этой квартире. Квартира торцевая, и мне интересно еще то как тут зимовать? Не будет ли холодно? Или нужно дополнительно утеплять? Какие еще недостатки могут быть? На что мне необходимо обратить внимание? Благодарю за ответ!
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:48
За эти квартиры могу сказать – звукоизоляция плохая, перегородки картонные. Слышно шаги соседей и в коридорах. Источник шума весь дом. Окна красивые и большие но ужасно вибрируют если летит самолет или едет транспорт. Дверь входная ужасная и ее стоит сразу заменить. Когда начнете делать ремонт увидите как много нужно будет штукатурить и ровнять на стыках плит стены и потолок. Окна я бы тоже советовала заменить. Впечатление от квартиры у вас очень быстро начнет портится когда вы начнете ее рассматривать поближе. И относительно утепления я бы добавила его.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 08:38
Ніяк не можу зорієнтуватся з часом готовності до експлуатації об'єкту за адресою: Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 11. В відділі продажу постійно вказують різні терміни. Що штовхає до роздумів про доцільність купівлі тут квартири. Всі хто хоче тут придбати житло. Будьте обачні не завжди квартири будут здані вчасно а точні відповіді не будут давати швидко
Додано: Вів 20 лют, 2018 08:40
Меня не впечатлил проэкт на Рибальской. На картинках все красиво. Только сейчас район мрачный. Загазованность ужасная, запах, промзоны вокруг и огромное количество собак. Бомжи и алкашня вокруг. Нужно очень много времени что бы что то менять. Верфи, доки, общежития и СТО так же за год два не уберут. Дома могут быть красивыми но учитывая публику которая тут сбирается жить тут будет опасно.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:07
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:36
Смотрел квартиру в мкр Позняки. Метро оказалось далековато, очень плотно застроен квартал. В отделе продаж говорили тепло и есть все документы. При осмотре квартиры в ней было прохладно и батареи еле теплые. Хотелось узнать у тех кто тут живет. Комфортно ли тут жить и на что стоит сразу обратить внимание при ремонте.
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:58
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:05
ЖК Озерное, дома не плохие, цена адекватная. Смотрели квартиру на 17 этаже, не понравилсь что на откосах есть влага, стеклопакет с царапинами. Стены, не могу сказать что супер ровные. Вопросы к застройщику еще остались.Покупать квартиру или нет. Пока что сомневаюсь
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