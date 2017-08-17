Додано: П'ят 03 лис, 2017 12:36

Доброго времени суток!

Расскажу про свой опыт покупки квартиры связанный с застройщиком bUd development.

Сначала мы с семьёй искали хорошего застройщика в итоге выбрали.Репутация застройщика нас порадовала.В основном все отзывы были положительные.Ну и вложили деньги в комлекс ЖК "Наш Будинок".Сразу возникла первая неприятность связанная с неисполнением всех обязательств по договору.Дальше хуже, так как дом сдан, а отопления нет до сих пор.Стены пропускают ветер и скоро зима, но проблема так и не решается.Во всех квартирах ужасная сырость.Скоро такое чувство как под открытым небом будем жить.Вентиляция также не работает по всему дому!К этому прибавьте серъезные проблемы с жеком.Какие-то проблемы брака решаются, но куча косяков сильно растраивает.Самое непонятное что будет отоплением и водой.В итоге пожалели, что доверились этому застройщику.Слишком много неисправностей о которых можно говорить вечно.Не знаю как они сдают другие объекты, но доверие к застройщику полностью потеряно.Тот кто собирается иметь дело с bUd development задумайтесь.У них может репутация и неплохая, но сами видите какие могут быть проблемы.