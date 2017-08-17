У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "bUd development". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "bUd development", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:20
"bUd development"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "bUd development". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "bUd development", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: П'ят 03 лис, 2017 12:36
Доброго времени суток!
Расскажу про свой опыт покупки квартиры связанный с застройщиком bUd development.
Сначала мы с семьёй искали хорошего застройщика в итоге выбрали.Репутация застройщика нас порадовала.В основном все отзывы были положительные.Ну и вложили деньги в комлекс ЖК "Наш Будинок".Сразу возникла первая неприятность связанная с неисполнением всех обязательств по договору.Дальше хуже, так как дом сдан, а отопления нет до сих пор.Стены пропускают ветер и скоро зима, но проблема так и не решается.Во всех квартирах ужасная сырость.Скоро такое чувство как под открытым небом будем жить.Вентиляция также не работает по всему дому!К этому прибавьте серъезные проблемы с жеком.Какие-то проблемы брака решаются, но куча косяков сильно растраивает.Самое непонятное что будет отоплением и водой.В итоге пожалели, что доверились этому застройщику.Слишком много неисправностей о которых можно говорить вечно.Не знаю как они сдают другие объекты, но доверие к застройщику полностью потеряно.Тот кто собирается иметь дело с bUd development задумайтесь.У них может репутация и неплохая, но сами видите какие могут быть проблемы.
Додано: Нед 12 лис, 2017 20:59
Сейчас нахожусь в поиске квартиры. Давно хочу иметь свой уютный уголочек. Дом на Шолуденка внешне мне понравился. В отделе продаж обещали сдачу дома вовремя и на вопросы отвечали быстро. Строительство идет, и на объекте есть постоянно рабочие. В будущую квартиру сразу не пускали, долго пришлось уговаривать. Но впечатления остались приятными. Среди всех положительных моментов есть и недостаток. На одном из сайтов нашла информацию о том что на данного застройщика открыто криминальное дело. Кому и что об этом известно? Не получится ли что потом стройку заморозят? Буду рада услышать ваше мнение по этому вопросу. Спасибо!
Додано: Чет 25 січ, 2018 13:11
Дома на вид красивые. Только возникают проблемы с разрешительными документами. Так же стоит отметить и то что не всегда правильно подключены коммуникации. Качество внутренних работ - вызывает сомнение. Как то по стандарту уже, но звукоизоляция желает лучшего. Покупать тут квартиру или нет. Решать вам. Но в первую очередь смотрите документы на строительство. Могут они тут строить или нет.
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:49
Смотрел квартиру в ЖК Французский Квартал. При входе в дом выдал каску и стал показывать дом. Работает там очень много рабочих. Лифт также был в рабочем состоянии. Штукатурка в коридорах была сделана и на первый взгляд качественно. Работник отдела продаж была вежливой и хорошо объясняла. Документы которые мне были необходимы показали без сопротивления. Планировка в квартире мне также понравилась. Пока что все еще в стадии строительства сложно судить как будет потом. Но пока что доволен увиденным. Причин не доверять застройщику не нашел.
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