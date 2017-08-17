У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "KSM Group". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "KSM Group", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:26
"KSM Group"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "KSM Group". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "KSM Group", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 25 січ, 2018 13:08
Красивая реклама. Только возникает вопрос, как узнать о квартирах? Я хочу купить квартиру. Мне нравится по описанию все. Но хотелось бы попасть туда и посмотреть за что вкладывать деньги. Режим работы организации странный. После 1 гудка срабатыват факс и дальше тишина. Сразу думала на праздники. Но уже январь заканчиваеться. Когда же они заработают не понятно. Кто может больше рассказать о данном застройщике? И возникает еще вопрос относительно газификации объектов. Спасибо!
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:02
Посетили отдел продаж от застрйощика КСМ груп. И сразу попали в шоковое состояние. Был чувство что не мы покупаем квартиру а просим ее подарить. Как оказалось. Квартиры продают по договору переуступки. Это как то не очень по душе. Как в случай чего возвращать деньги? Начал общение на форумах. Оказывается жители не могут долгое время получить почтовые адреса хотя дома сданы. Комуналка на кабальных условиях и в квартирах холодно. Окна менять нужно сразу. Стены холодные зимой. Не стоит покупать тут квартиру.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:45
За этого застройщика - при подписании акта приема-передачи квартиры вас обяжут подписать договор с управляющей компанией ТОВ "Холд Груп", который составлен с нарушением всех правил, описанных в постановлении КМУ от 20.05.2009 N529. Прежде чем его подписать - не поленитесь дать его на изучение профильному юристу, и требуйте привести договор в соответствие с типичным договором про оказание услуг.Автостоянка у дома почему то платная. Горячей воды нет, нужно ставить бойлер.Прямых договоров с водоканалом нет. Если вы не будете оплачивать, скажем пропускном режим - то при накоплении долга вам отключат воду. Без предупреждения. Вентканалы сделаны с нарушениями ТУ, в результате чего во многих квартирах обратная тяга.Вместо заявленных двухкамерных стеклопакетов будут однокамерные. Уборка территории будет проводится абы как, для галочки.
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:01
Добрый день. Очень хотелось поделиться мнением о комплексе Кришталевы джерела. Живу я рядом с этим домом. Тут много зелени и приятно выходить на прогулки с детишками.Если смотреть просто на сам дом, остается приятное впечатление. Те мои друзья которые купили тут квартиру остались с не совсем приятным впеатлением. Строительные работы которые прошли не плохие. Можно даже сказать терпимые. Но вот коммунальные платежи проблемные. Тарифы очень завышены.Что оказалось мало приятным этот комплекс строят на территории старого военного немецкого кладбища. Которое имело название Теования. Тела были перевезены частично и эксгумированы. Жить на этом месте не приятно. Возможно кто то к этому относится и равнодушно. Но само ощущением мало приятно. Но это не весь комплекс строят именно там. И планировали на данной территории строить торговый комплекс а построили дом где будут жить люди.
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