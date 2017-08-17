"KSM Group"

Додано: Чет 17 тра, 2018 13:01

Добрый день. Очень хотелось поделиться мнением о комплексе Кришталевы джерела. Живу я рядом с этим домом. Тут много зелени и приятно выходить на прогулки с детишками.Если смотреть просто на сам дом, остается приятное впечатление. Те мои друзья которые купили тут квартиру остались с не совсем приятным впеатлением. Строительные работы которые прошли не плохие. Можно даже сказать терпимые. Но вот коммунальные платежи проблемные. Тарифы очень завышены.Что оказалось мало приятным этот комплекс строят на территории старого военного немецкого кладбища. Которое имело название Теования. Тела были перевезены частично и эксгумированы. Жить на этом месте не приятно. Возможно кто то к этому относится и равнодушно. Но само ощущением мало приятно. Но это не весь комплекс строят именно там. И планировали на данной территории строить торговый комплекс а построили дом где будут жить люди.