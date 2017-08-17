RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Рейтинг українських
забудовників
/
"Status Group"

"Status Group"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2017 17:39

"Status Group"

У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Status Group". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?

Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Status Group", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 жов, 2017 21:06

Добрый вечер! Хочу купить квартиру в секции Г. Читала форумы, отзывы разные. Поэтому хотелось узнать что изменилось с начала заселения в дом? есть ли проблемы? как работает ваша комунальная служба? Ремонт делали? Какие косяки вылазили? То что я видела, что радиаторы, окна нужно менять. Слышимость в квартире как? Буду благодарна за все отзывы.
Мила82
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 16:13

Шукаю нову квартиру. Чи можу я отримати адреси будинків, які Здані в експлуатацію? Недобуд не цікавий категорично. 8)
aragorn1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:14

Доброго дня. Хочу купить квартиру в комплексе Статус груп, на первый взгляд после посещения впечатления остались нормальные, поэтому хотелось услышать инвесторов. Как дом? Как в нем жить? Комфортно ли? Есть ли какие-то значительные проблемы с ремонтом? Коммуникации работают хорошо? Нет с ними проблем? Какие косяки будут всплывать во время ремонта. Судя по внешнему виду дома в нем жители меняют окна что еще? Спасибо за советы
Z1GFRID
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:39

Поделюсь мнением о данном застройщике. Адекватен, грубых и длительных проблем с сдачей дома не было. Документы выдавали быстро. С плюсов могу еще сказать что сам застройщик пытался идти на разговор с инвесторами, решали много проблемных моментов вместе. Говорить что все было только хорошо тоже не могу. Было много не понимания во время подписания договоров с ЖЕК, там был целый сценарий. Во второй секции были проблемы с окнами они установлены не правильно и перекошены, пришлось все менять. Стоит установить и микровентилирование. А так больше замечаний у меня не было.
КП21
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:27

С данным застрйощиком не стоит связываться. Много обещаний и в итоге ничего в ответ. На картинках одни дома в реальности другие. Материалы при строительстве закупают другие не те которые указаны в договорах. Комплексная экспертиза не была показана в отделе продаж. Ведь хотелось быть уверенным что все документы у них в порядке. Впечатление не приятное. Вот таким образом я смотрел квартиру для покупки. Пока что нахожусь в поиске и уверен точно у этого застройщика я ее не буду покупать.
Timoha87
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"ДБК-Житлобуд"
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:14
7 1178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 07:47
Mihai43
"К.А.Н. Девелопмент" 1, 2
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:45
15 2055
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 16:03
IvanSOC
"Житлоінвестбуд-УКБ" 1, 2
Модератор » Чет 17 сер, 2017 17:13
12 1924
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 13:29
Владимир В
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.