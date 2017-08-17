"Comfort Life"

Додано: П'ят 06 жов, 2017 14:37

Инвестировать в этот ЖК не стоит. Объясню почему: в отделе продаж заведомо врут. Сроки постоянно переносят. Планировка в квартирах совершенно не та которая была сразу обозначена. Сразу обещали сдавать квартиры «Под ремонт», оказалось за все нужно доплачивать и это все есть в договоре. Который стоит читать внимательно. В разрешительных документах которые есть в наличии нет условий в котором указано что то об газоснабжении. Что довольно странно. Его подключать будут за отдельную плату. Земля, в документации указан смежный участок а не тот, на котором идет строительство. Чем это закончится не известно. В договоре не прописано ни высота до потолка в квартире ни тип остекленения, ни качество дверей. Какой кирпич они используют указано только на сайте, но не в договоре. Дом строят. Возможно его и сдадут. Понимаю, что подкупает покупателей само место дома. И на фото все смотрится довольно симпатично. Оправдан ли риск решать вам.