У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Comfort Life ". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Comfort Life ", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:41
"Comfort Life"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "Comfort Life ". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "Comfort Life ", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 28 вер, 2017 07:49
Привет! У этого застройщика покупали квартиры? Есть какие то советы по работе с ним?
Додано: Сер 04 жов, 2017 08:56
Покупаю квартиру в 9 секции Лесной сказки. С документами вроде бы все хорошо. Вопрос к покупателям. Кто обращался за ремонтом к застройщику? Какова цена вопроса? Качество? Или стоит обращаться в другие компании? Есть ли подводные камни при покупке квартиры в этом доме? Застройщик часто переносит сдачу обїекта? Или вариации +- 2-3 месяца как сказали в отделе продаж?
Додано: П'ят 06 жов, 2017 14:37
Инвестировать в этот ЖК не стоит. Объясню почему: в отделе продаж заведомо врут. Сроки постоянно переносят. Планировка в квартирах совершенно не та которая была сразу обозначена. Сразу обещали сдавать квартиры «Под ремонт», оказалось за все нужно доплачивать и это все есть в договоре. Который стоит читать внимательно. В разрешительных документах которые есть в наличии нет условий в котором указано что то об газоснабжении. Что довольно странно. Его подключать будут за отдельную плату. Земля, в документации указан смежный участок а не тот, на котором идет строительство. Чем это закончится не известно. В договоре не прописано ни высота до потолка в квартире ни тип остекленения, ни качество дверей. Какой кирпич они используют указано только на сайте, но не в договоре. Дом строят. Возможно его и сдадут. Понимаю, что подкупает покупателей само место дома. И на фото все смотрится довольно симпатично. Оправдан ли риск решать вам.
Додано: Пон 30 жов, 2017 10:49
Иришка25
Спасибо за отзыв об этом застройщике) Теперь многое понял благодаря вам.Вкладывать туда деньги просто нельзя
Додано: Пон 27 лис, 2017 07:20
Вопрос к инвесторам дома Парковый, что с участком, я долгое время искала любую информацию о назначении земли, что то у меня не много возникают сомнения. Также хотелось бы знать как ситуация с электроснабжением там где оно должно быть настроено. Кто покупал квартиру какие еще проблемы были? Все ли прописаны кто тут живет? Не было с пропиской и получением адреса проблем? Информации мало за комплекс, поэтому надеюсь что вы дадите совет. Спасибо заранее.
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:29
Будущие соседи, если вы подписали уже договора, подскажите, вы его подписали с физ лицом? Которое действует на основании доверенности? Или же другие формы доступны? В отделе продаж только этот договор предоставляют. Еще меня смутил момент с оплатой. Какие будут доказательства, что я внесла оплату? Сейчас рассматриваю для инвестирования 3 дом 1 секцию. И возникает много вопросов. Заранее спасибо за ответ!
Додано: Чет 15 лют, 2018 10:29
Инвестор и застройщик «Комфорт Лайф Девелопмент» совершенно не умеет работать с людьми. Документы на строительство - не показывают. На вопросы не отвечают. Такое чувство что работает схема Вайцеховского. Кто подрядчик так же не совсем понятно и качество работ изначально понятно будет не хрошее. Смотрел дом для покупки Но после просмотра хочу всех предупредить не связывайтесь!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:25
А я все еще хожу вокруг Лесной Сказки. То уверенна что хочу там жить. То совсем вылетаю с колеи и не понимаю что же там происходит. Договор не дают на руки. Точнее там их два. Один из которых договор покупки имущественных прав. Второй — на выполнение работ на сумму 200 тыс. в нем нет сроков и совсем не понятно к чему он идет. По идее ведь они не могут пока что проводить работы тем более как третье лицо. Также сомневаюсь в окнах они роскошние но это лес. Пока что еще думаю. Сомневаюсь.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 05:35
В поисках квратиры натлкнулась на застрйощика комфорт лайф. Сраузу не понравилось то что после второго посещения срок сдачи дома озвучили совершенно другой как в первый раз. Также в договорах не прописано важных моментов, таких как газифицирование квартир, высота потолка, то, какие материалы будут использованы для строительства дома. Дополняет общую картину то, что договор не дают сразу на руки, но подписать их нужно два, один договор покупки имущественных прав, второй на выполнение работ с указанной суммой в 200 тыс грн. Но что за работы и когда будут сделаны не понятно. Сам же договор с третьим лицом которое не понятно за что буде отвечать.К тому же к данному застрйощику были иски судебные что не добавило ему доверия.
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