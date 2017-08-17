"УкрМонолітСпецСтрой"

Додано: Сер 01 лис, 2017 11:34

Давно ищу квартиру, вкладывать деньги в совсем новый дом который начали строить или не начали не рискую, поэтому обратила внимание на дом по Якуба Колоса, он уже построен и жители делают ремонты. Сам дом внешне не примечателен. Квартирная планировка также не примечательна. Квартира обычная без каких то там новоротов. Ну и цена конечно приемлема. Что не понравилось. В квартире что смотрела я с другом стены нужно ровнять. Потолок тоже. Окна пропускают шум. Да наверное не только окна слышно все что где происходит. С соседями можно знакомится будучи у себя в квартире просто сказав – привет. В подъездах грязно возможно виной жители которые не убирают сразу за собой но что то и это испортило впечатление о квартире тут. В целом пока что думаем как поступить но советы бы послушала.