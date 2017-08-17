У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "УкрМонолітСпецСтрой". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "УкрМонолітСпецСтрой", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
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Додано: Чет 17 сер, 2017 17:44
"УкрМонолітСпецСтрой"
У даній гілці обговорюємо діяльність забудовника "УкрМонолітСпецСтрой". Чи надійний цей забудовник? Чи вчасно він здає об’єкти?
Якщо Ви чи Ваші знайомі є клієнтами компанії "УкрМонолітСпецСтрой", напишіть про досвід роботи з цією компанією.
Додано: Чет 21 вер, 2017 14:25
Re: "УкрМонолітСпецСтрой"
Рассматриваю варианты покупки квартиры, которая в будущем должна стать подарком для дочери. Посмотрела несколько вариантов в доме на Якуба Колоса 2В. Стандартные квартиры ничем не примечательны, одно достоинство не плохая цена. Прежде как оформить покупку хотелось бы уточнить у тех кто уже купил там квартиры как у них в доме с изоляцией. В квартире я провела около получаса, дополнительный шум который проникал в нее с улицы раздражал, возможно были открыты окна и я не обратила на это внимание. Комфортно ли тут жить? На что стоит обращать внимание покупая тут квартиру?
Додано: Пон 30 жов, 2017 10:52
Сам не знаю пока ничего о застройщике Информации мало ждём пока кто-то знающий напишет
Додано: Пон 30 жов, 2017 11:02
Re: "УкрМонолітСпецСтрой"
Всем привет) Тут есть инвесторы?)Интересно ваше мнение
Додано: Сер 01 лис, 2017 11:34
Давно ищу квартиру, вкладывать деньги в совсем новый дом который начали строить или не начали не рискую, поэтому обратила внимание на дом по Якуба Колоса, он уже построен и жители делают ремонты. Сам дом внешне не примечателен. Квартирная планировка также не примечательна. Квартира обычная без каких то там новоротов. Ну и цена конечно приемлема. Что не понравилось. В квартире что смотрела я с другом стены нужно ровнять. Потолок тоже. Окна пропускают шум. Да наверное не только окна слышно все что где происходит. С соседями можно знакомится будучи у себя в квартире просто сказав – привет. В подъездах грязно возможно виной жители которые не убирают сразу за собой но что то и это испортило впечатление о квартире тут. В целом пока что думаем как поступить но советы бы послушала.
Додано: Сер 01 лис, 2017 13:24
Шумоизоляция тут никакая. Сверху и снизу соседей слышно отлично. Крики ребенка, разговоры а когда включают вытяжку на кухне возникает ощущение что у тебя над головой работает генератор. Возможно когда дом полностью будет заселен, везде будет стоять мебель и покрытия на пол тогда станет поспокойнее но радовать вас нечем. Стены ровнять нужно, окна мы тоже поменяли. А там смотрите по ситуации что вам еще нужно ремонтировать будет.
Додано: П'ят 03 лис, 2017 05:36
Всем доброго вечера,
Являюсь обладателем квартиры данного застройщика и с уверенностью скажу что он надёжный!
Перед покупкой у меня было мало информации потому приходилось проверять темпы строительства, и я не разочаровался.Купил в районе где и хотел.Что касается цен то они адекватные.Качество строительства на высоком уровне (стены с утеплением, к звукоизоляции нет претензий).Радуют активные соседи, которые совместно решают проблемы. Во общем отличная компания, советую всем.
Додано: Вів 23 січ, 2018 11:09
Ищу квартиру для дочки. Посморела дом с звучным названием Столичні каштаны. Дом уже сдан. Люди в нем живут. Среди жалоб которые я услышала на месте были на отсутствие горячей воды и это в конце декабря. В квартирах прохладно. Но не совсем точно отвечали на вопросы по внутренней отделке. На что стоит обращать внимание?!
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:00
Дом не плохой. Для среднего класса и ниже. Рядом будет еще много лет идти не одна пыльная стройка. С парковками тут все ужасно. Это скорее как гонка кто поставил авто тот и рад. В остальном. Внутернние работы вас озадачат нужно много работать над стенами и потолками. Окна тоже посмотрите - могут быть царапины. Да и так по мелочи может быть плесень и прочьи неприятности.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:20
Уважаемые соседи!Добрый вечер!Купил квартиру для дочери в доме 2В. Внешне все устраивало и соотношения цены каества было допустимым. И тут послушал соседей. Будущих. Зимой не было нормальной горячей воды. Снег не чистили. В подъездах убирать некому. Куча мелких проблем которые нужно решать самим жильцам которых не слышат. Возникает вопрос а за что тогда платить? За сон в неуютном доме?
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