"Будтехнології "

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Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:01
Люди! Учитесь на чужих обшибках! Проклинаю тот день, когда купил квартиру у этого застойщика. Дом одна недоделка. Мест для парковки уже сейчас нет. Двора нет. УМК не сдержал ни одного обещания. Если в доме что-то делается, то это заслуга инициативной группы жильцов, но никак не УМК. Кстати, охрана, камеры, про которые, менеджеры ОП рассказывают, потенциальным покупателям, не имеют никакого отношения к УМК. Это жильцы. УМК не дало ни копейки. Врут, врут и врут. Как только Вы отдадите ОП деньги, они потеряют к Вам всяческий интерес.
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:49
Додано: Вів 06 бер, 2018 08:19
Смотрел покупку квартиры в ЖК 4 сезона. Сразу все понравилось, когда выслушал отдел продаж и посмотрел квартиры. Только когда начал читать о заключениях первого и второго дома понял что не готов сам себе создавать головную боль. Сроки строительства все время переносят, внутренние работы сделаны халтурно и не качественно, пробелмы с коммуникациями. Покупать тут квартиру желание сразу исчезло и хотел всех предупредить. Нужно быть осторожнее выбирая квартиру
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:14
Инвесторовать планировал в 3 дом. Сдача дома точно будет не в то время когда обещает отдел продаж и я это начал понимать сразу. Читая форумы, возник вопрос, на сколько я готов вкладывать свои кровные в дома которые можно отнести к зоне риска. Скорее не готов. А покупать тут или нет решать будущим инвесторам. Но все же стоит сразу почитать форумы и решить доверяете вы этому застройщику или нет.
Додано: Нед 15 кві, 2018 12:11
Те квартиры которые я смотрела в ЖК 4 сезона, не порадовали. В квартре нет вытяжки, слива в санузле, кривые стены и битый профиль на окнах. В отделе продаж пообещали после оформления покупки, что мы можем сосавить список недоделок и все исправят. Но что то у меня по этому поводу сомнения. Почему не исправить сразу до начала продажи квартиры.
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:12
Не знаю на кого злится больше на себя или продажников. ДОм целая недоделка. Мест для парковки уже сейчас нет. Двора нет. УМК не сдержал ни одного обещания. Если в доме что-то делается, то это заслуга инициативной группы жильцов, но никак не УМК. Кстати, охрана, камеры, про которые, менеджеры ОП рассказывают, потенциальным покупателям, не имеют никакого отношения к УМК. Это жильцы. УМК не дало ни копейки. Врут, врут и врут. Как только Вы отдадите ОП деньги, они потеряют к Вам всяческий интерес.
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