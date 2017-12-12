Депутати посилили покарання за неправильне паркування

Додано: Чет 21 гру, 2017 22:51

вообще-то за не прваильную парковку первый раз ранить, а во второй пристрелить, и будет демократия как и в 1937

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.