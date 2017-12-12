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Депутати посилили покарання
за неправильне паркування

Депутати посилили покарання за неправильне паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12345>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 21:30

Депутати посилили покарання за неправильне паркування

Пропонуємо до обговорення:
За законопроект проголосувало 237 народних депутатів з 226 мінімально необхідних.

Дивися повний текст Депутати посилили покарання за неправильне паркування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 21:30

Надеюсь эту аниконституционную ахинею отменят достаточно быстро.
roman_roman
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 21:50

  roman_roman написав:Надеюсь эту аниконституционную ахинею отменят достаточно быстро.

На яку статтю Конституції посилаєтесь?
taras_orel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 21:58

  taras_orel написав:На яку статтю Конституції посилаєтесь?

на ущемление прав рогуля, вероятно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 22:00

  antonivs3 написав: на ущемление прав рогуля, вероятно

Ну я щойно перечитав 2 розділ - там не сказано, що не можна проводити фото-відеофіксацію чи оформлювати штраф на власника, а не на водія
taras_orel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 22:15

Re: Депутати посилили покарання за неправильне паркування

Нужно ещё конфисковывать и утилизировать авто в случае повторного нарушения. По принципу «зачем тебе машина, если ты не знаешь, где ее можно ставить, а где нет».
Может, тогда порядок наступит.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 22:51

вообще-то за не прваильную парковку первый раз ранить, а во второй пристрелить, и будет демократия как и в 1937
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 23:11

За неправильную парковку в городах-миллионниках вообще нужно кастрировать пассатижами нарушителя и конфисковать всё его имущество в фонд строительства дорог и ТРОТУАРОВ!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 01:06

Кастрировать не обязательно, а привязать наказание к доходам -нужно, иначе снова не будет работать. Доходы в Украине хрен докажешь, так что на переходный период к стоимости ТС.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 07:35

А зачем ужесточать то, что и так всем пох? По Харькову машины разбросаны кучами и где попало. Прямо на зебрах, вдоль проспектов мешая очистительной технике, а во дворах вообще тысячные кладбища сгнившего автохлама не дающего мусоровозам выполнять свою работу- и вем С-Р-А-А-А-ТЬ!!! О чем вы люди? Это балабольство и пустозвон!
Вовка-тренер
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