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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 10:41
Если поступать по-драконовски, то начинать нужно с пешеходов. Машина, припаркованная в неположенном месте, угрозы для жизни никому не несёт. А вот, если перешёл дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, т.е. создал аварийную ситуацию и для себя и для водителей, на месяц в тюрьму и штраф 100 000 грн. Кроме того, лишать пешехода прав на нахождение возле автомобильных дорог на пару лет. И неважно, что пешеходный переход был в 3км от этого места. Нарушил, отвечай. Ведь зачем рисовать пешеходные переходы, когда можно просто собирать штрафы, наполняя бюджет. Так хотите? Или думаете, если вы вечный пешеход, т.к. просто нет денег на покупку авто, то сборщики штрафов не дотянутся до ваших карманов?
Додано: Суб 23 гру, 2017 10:54
Депутати посилили покарання за неправильне паркування
Удивлён уровнем дискуссии.
Суть. пока ахметова не посадят - буду ссать у себя в парадном.
Респект хлопцы. Так и нужно!
Пусть знают наших!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:55
Если пораскинуть мозгой, то сравнение с запорожьем это как палец с локтём. Когда по Михайловской ездили кареты Запорожья в планах не было, так же как и Днепра.
Следущий момент - в Киеве машин на запорожской номерах явно больше, чем в Запорожье на киевских.(вместо запорожья вставить любой город, в Киеве номерная солянка из понаехов)
Да и в целом публика позажиточней, две/три машины на семью не вызывают удивления. В отличии от того же запорожья.
И последнее - запорожье каждое утро не штурмуют десятки тысяч понаехов из пригорода, которые вместо того, чтоб оставить машины у последних станции метро прут в самый центр.
Парковки есть, вот только платить никто не хочет. Парковка в арене, например, стоит полупустая.
С чем согласен, так это с постройкой перехватывающих парковок. Вот только будут ли ими пользоваться вопрос. Так что штрафы и эвакуаторы в обязательном порядке, как в любом нормальном государстве.
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:42
Должен быть баланс между личным и общественным. И за его соблюдением должно следить государство (муниципалитет)
Метод кнута и пряника никто не отменял
А у нас только кнут, пряника отродясь не было.
Помню, когда после Майдана закрыли полушариями парковке на Крещатике, тогда же ‘нагнули’ паркинги в Арене и Парусе на стандартный тариф 10 грн/час, вместо 20 грн/30 минут. В паркингах было не встать
Но, при этом и НП с Крещатика гоняла. Прошло полгода, НП стала парковаться так же, и народ забил, конечно же. Даже Трибека стал/а вторым рядом парковаться
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