Депутати посилили покарання за неправильне паркування

Додано: Суб 23 гру, 2017 10:54

Удивлён уровнем дискуссии.

Суть. пока ахметова не посадят - буду ссать у себя в парадном.

Респект хлопцы. Так и нужно!

Пусть знают наших!

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!