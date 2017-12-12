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Депутати посилили покарання
за неправильне паркування

Депутати посилили покарання за неправильне паркування
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 10:41

Если поступать по-драконовски, то начинать нужно с пешеходов. Машина, припаркованная в неположенном месте, угрозы для жизни никому не несёт. А вот, если перешёл дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, т.е. создал аварийную ситуацию и для себя и для водителей, на месяц в тюрьму и штраф 100 000 грн. Кроме того, лишать пешехода прав на нахождение возле автомобильных дорог на пару лет. И неважно, что пешеходный переход был в 3км от этого места. Нарушил, отвечай. Ведь зачем рисовать пешеходные переходы, когда можно просто собирать штрафы, наполняя бюджет. Так хотите? Или думаете, если вы вечный пешеход, т.к. просто нет денег на покупку авто, то сборщики штрафов не дотянутся до ваших карманов?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 10:54

Депутати посилили покарання за неправильне паркування

Удивлён уровнем дискуссии.
Суть. пока ахметова не посадят - буду ссать у себя в парадном.
Респект хлопцы. Так и нужно!
Пусть знают наших!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:55

  Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Я же написал уже. В Запорожье и Днепре проблем с парковкой нет как класса. А вы, у себя в городах повышайте штрафы, вместо строительства парковок.

Только не надо рассказывать про массовое строительство парковок в Запорожье и Днепре.
Я не говорю, что парковки строить не нужно. Но вне зависимости от того, есть парковки или нет, первичным должно быть соблюдение правил парковки. Если парковок не хватает, это не является оправданием неправильной парковки. В центре при любом желании нет достаточно места для всех машин, строй парковки или нет.



вот и промолчите! человек по делу говорит!
разве чинуши, выдавая к примеру, очередное разрешение на строительство ТРЦ не должны включать в проект парковку? пример с парком очень даже иллюстрирует реальность.
почему в одних странах есть парковки и те же туалеты, а в других нет - зато есть штрафы... :evil:

Если пораскинуть мозгой, то сравнение с запорожьем это как палец с локтём. Когда по Михайловской ездили кареты Запорожья в планах не было, так же как и Днепра.

Следущий момент - в Киеве машин на запорожской номерах явно больше, чем в Запорожье на киевских.(вместо запорожья вставить любой город, в Киеве номерная солянка из понаехов)

Да и в целом публика позажиточней, две/три машины на семью не вызывают удивления. В отличии от того же запорожья.

И последнее - запорожье каждое утро не штурмуют десятки тысяч понаехов из пригорода, которые вместо того, чтоб оставить машины у последних станции метро прут в самый центр.

Парковки есть, вот только платить никто не хочет. Парковка в арене, например, стоит полупустая.

С чем согласен, так это с постройкой перехватывающих парковок. Вот только будут ли ими пользоваться вопрос. Так что штрафы и эвакуаторы в обязательном порядке, как в любом нормальном государстве.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:42

  Первый написав:Удивлён уровнем дискуссии.
Суть. пока ахметова не посадят - буду ссать у себя в парадном.
Респект хлопцы. Так и нужно!
Пусть знают наших!

Должен быть баланс между личным и общественным. И за его соблюдением должно следить государство (муниципалитет)
Метод кнута и пряника никто не отменял
А у нас только кнут, пряника отродясь не было.
Помню, когда после Майдана закрыли полушариями парковке на Крещатике, тогда же ‘нагнули’ паркинги в Арене и Парусе на стандартный тариф 10 грн/час, вместо 20 грн/30 минут. В паркингах было не встать
Но, при этом и НП с Крещатика гоняла. Прошло полгода, НП стала парковаться так же, и народ забил, конечно же. Даже Трибека стал/а вторым рядом парковаться
Iskander
 
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