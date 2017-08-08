Как экономить на продуктах до 50%

Додано: Вів 13 лис, 2018 18:34

evgen2018 написав: Посещая разные страны, я регулярно узнаю способы экономии, которыми пользуются люди. Особенно распространена экономия в развитых странах с сильной экономикой. Посещая разные страны, я регулярно узнаю способы экономии, которыми пользуются люди. Особенно распространена экономия в развитых странах с сильной экономикой.

evgen2018 написав: Есть ряд крупных сетей: Фуршет, Сильпо, Ашан, Фора, Екомаркет, Метро и пр. Все они на регулярной основе делают скидки на отдельные позиции. Как правило, это продукты питания, товары широкого потребления. Именно это нам и нужно. Есть ряд крупных сетей: Фуршет, Сильпо, Ашан, Фора, Екомаркет, Метро и пр. Все они на регулярной основе делают скидки на отдельные позиции. Как правило, это продукты питания, товары широкого потребления. Именно это нам и нужно.

Вот и меня это смутило в Европе. Большие сомнения, насчёт того, где экономика сильнее, там или здесь.У нас в стране средняя зарплата 9141 грн, т.е. около 53 гривен в час. А время - деньги. Очень тяжело будет сэкономить 53 гривны в час на походах по разным супермаркетам в поисках акций и закупках в прок. А если тратим ещё и деньги за проезд - там вообще выгодность таких мероприятий просто разваливается.Если хочется сэкономить, в крупном городе проще купить продукты с бесплатной доставкой в том же сильпо. А в сэкономленное время, дозаработать ещё денег. А если получать зарплату в час выше средней, иногда, даже выгоднее заказывать еду на работу из ресторанов. Выходит дешевле, чем ходить в рестораны самому, а тем более дешевле, чем готовить самому, тратя на это время