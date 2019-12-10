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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 сер, 2024 23:55
А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ?
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто
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