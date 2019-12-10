Додано: Нед 11 тра, 2025 00:31

moveton

Кроме Декларации (+ Квитанция № 2) отправил им сформированный в кабинете налогоплательщика документ "Відомості про джерела та суми нарахованого доходу...", где видно от кого, когда и в какой сумме получен доход и какие суммы налогов и сборов при этом уплачены. Интересно, чем этот документ хуже выписки банка, на счет которого все эти суммы были первоначально зачислены (у этого банка, кстати, не возникло ни единого вопроса) и далее отправлены в Приват? Тем более, что этот документ куда более информативен.

По суммам не считал, но какое их дело вообще, если задекларированный доход в разы больше?!

Далеко не впервые имею дело с финмоном, но впервые сталкиваюсь с тем, что вместо предоставленных документов, которые реально подтверждают источники дохода (обычно после этого все вопросы снимаются), банк требует выписки другого банка, на счета которого этот доход первоначально был зачислен.

Нет никакой логики в таком запросе, на мой взгляд.