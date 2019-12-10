Додано: Сер 28 тра, 2025 17:59

Миша-клиент написав: moveton



Смена клиент-ориентированного подхода, презумпции НЕвиновности на противоположную, чужим - закон! Смена клиент-ориентированного подхода, презумпции НЕвиновности на противоположную, чужим - закон!

Так ведь и закона нет, вот что особенно печально. Вместо четкого определения, которое можно соблюдать, можно доказывать и обжаловать -- "наш сотрудник так решил".И есть большая разница с примером про иммиграционного офицера на границе в США, который может по собственному решению не впустить в страну. Если вы не гражданин, то та страна вам, в принципе-то, ничего не должна, и кому она предоставила право решать, это её внутреннее дело. В случае с финмониторингом речь о финансах, благополучии, иногда и о личной безопасности меня, полноценного гражданина. Здесь уже я этому клерку из финмона НИЧЕГО не должен, и не должно быть у него никакого права решать как, чем и когда мне распоряжаться. Ни у кого не должно быть такого права, кроме случаев, когда нарушаются права других граждан, а для этих случаев есть правоохранительные органы и суд, вот они что-то могут запрещать и ограничивать, в рамках закона, но остальные -- нет. На то она и свобода, вообще-то. Цивилизация вызрела, можно сказать, на этих принципах. По крайней мере там, где это соблюдалось, удалось достичь гораздо лучшего благосостояния, чем там, где вместо закона и права ограничениями занималась религия или КГБ. Почему весь мир снова молча скатывается в какую-то дыру, вот этого я понять решительно не могу.