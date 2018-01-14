Експорт та імпорт товарів помітно збільшилися в 2017 році.
Дивися повний текст Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 10:53
Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат
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Дивися повний текст Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат.
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:53
Європа з Америкою нехай вводять нові санкції,а бариги будуть торгувати з загарбником.
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