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Україна істотно наростила
торгівлю з Росією - Держстат

Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:53

Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Експорт та імпорт товарів помітно збільшилися в 2017 році.

Дивися повний текст Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:53

Європа з Америкою нехай вводять нові санкції,а бариги будуть торгувати з загарбником.
sena_2008atp
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