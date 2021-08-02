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Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України
Згодні з наведеними цифрами? На вашу думку, на якому рівні має бути заробітна плата, щоб можна було купити квартиру за 10 років?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 січ, 2025 14:53
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України
Згодні з наведеними цифрами? На вашу думку, на якому рівні має бути заробітна плата, щоб можна було купити квартиру за 10 років?
Додано: Сер 22 січ, 2025 14:26
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Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка)
Додано: Сер 22 січ, 2025 22:49
Доляреку, перевірте стіни
Додано: Сер 22 січ, 2025 23:09
Маячня якась. 🤦♂️
Додано: Сер 22 січ, 2025 23:40
Додано: Сер 22 січ, 2025 23:47
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Маячня - не маячня, але там пише, що в моєму районі - найдорожча оренда!
Тож, можна свою одно-кімнатну, яка поділена на двох-кімнатну, але відчувається, як трьох-кімнатна - здавати за 20-25К/грн міс, а собі з сім'єю переїхати у Вашу, яка здається за 9-10К?
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