RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 25.01.06
Подякував: 75 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:55

Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить :lol:
піраммміда має дихати ритмічно :lol:

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
https://portal.lviv.ua/news/2025/06/03/ ... -tysiach-m
jump
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:42

Як так?©

  jump написав:Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить :lol:
піраммміда має дихати ритмічно :lol

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
https://portal.lviv.ua/news/2025/06/03/ ... -tysiach-m

Ну як так?©
Ну як так то? :D
Як так, що майже здане не можуть здати ТРИ роки, а беруть і нові ЖК стартують?!
Як так то?
Що за хитрозробленість?
Що за наглість?


От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
Можу не втриматись і сказати - якого куя ви відкриваєте нові продажі/стартуєте нові проекти, коли майже завершені не можете завершити за ТРИ роки?!!! :twisted:

А тоді мій адвокат взує їх за протермінування на 10 лямів! :lol:
А потім...
А потім я прокинусь і скажу - "ехххххххх, який класний і справедливий сон мені приснився!" :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8232
З нами з: 18.03.21
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:07

  Успіх написав:От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
попроси у них прощения что доверился им. может им станет стыдно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30358
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2517 раз.
Подякували: 3501 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:20

  Успіх написав:А є щось у Львові до 1Кдол/за м2 в ЗДАНОМУ?
Чи це фантастика, синку?©


є холєва 8)
ЖК BIG BEN, Львів - 1 030$

ЖК Avalon Up, Львів - 1 200$
при купівлі 2-ох і більше квартир, знижки щасливим інвесторам, поспішайте :wink:
jump
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:03

Багатий народе - багатої країни!©))

  jump написав:
  Успіх написав:А є щось у Львові до 1Кдол/за м2 в ЗДАНОМУ?
Чи це фантастика, синку?©


є холєва 8)
ЖК BIG BEN, Львів - 1 030$

ЖК Avalon Up, Львів - 1 200$
при купівлі 2-ох і більше квартир, знижки щасливим інвесторам, поспішайте :wink:

Тобто, тепер за 1 куй пропонують лише повітря над котлованом?

Сумно, плять!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8232
З нами з: 18.03.21
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
  #<1 ... 1043104410451046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko, Investor_K і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 67, 68, 69
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
681 310889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 чер, 2025 09:13
Успіх
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1034, 1035, 1036
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10352 7336820
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 чер, 2025 15:33
gonchik74
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17063783
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.