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Зволікання з ринковою ціною на
газ для населення принесе...

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:56

  buratinyo написав:
  lapay написав:
  Imp написав:Майдан "подымался" против плохого Януковича, а сейчас в разы худший Порошенко, но тишина.

Бо не в грошах щастя. Для кого це так, той і голосує за гречку, а потім ще й ниє - а чого це так погано, це все клята влада винна, а ми янголи.
Ватні казочки про проплачений майдана залиште для буратін. За гроші більше кількох тисяч не збереш, і, тим паче, не змусиш йти під кийки і кулі.

Ну почему же? Только за деньги и можно заставить идти под пули тех, кто умеет командовать и хорошо разбирается в тактике проведении таких операций. Майдан - это военная операция, хорошо организованная, хорошо финансированная, с массовым привлечением журналистов для СМИ всех типов.

Военных операций без денег не существует. Заказчика военной операции можно определить иногда только через несколько лет. На заказчика точно укажут данные о том, кто получил главные прибыли от рассматриваемой военной операции.

Кто же получил существенные прибыли?
1. Путин и его приближение
2. Некоторые олигархи, помогавшие ему в этом.
3. Может еще кто-то, кто остался совсем в тени, например, нефтегазовая компания Шелл.


наоборот. за деньги как раз никто воевать не хочет , что подтверждено всей историей. В том числе шестью майданами .которые пытались организовать после 2014 года. Не смотря на неограниченное финансирование - ни один не собрал больше нескольких сотен человек. Не помогал ни жесткий контроль , ничего.
yarg
 
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