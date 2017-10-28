Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...

buratinyo написав:lapay написав:
Бо не в грошах щастя. Для кого це так, той і голосує за гречку, а потім ще й ниє - а чого це так погано, це все клята влада винна, а ми янголи.
Ватні казочки про проплачений майдана залиште для буратін. За гроші більше кількох тисяч не збереш, і, тим паче, не змусиш йти під кийки і кулі.
Ну почему же? Только за деньги и можно заставить идти под пули тех, кто умеет командовать и хорошо разбирается в тактике проведении таких операций. Майдан - это военная операция, хорошо организованная, хорошо финансированная, с массовым привлечением журналистов для СМИ всех типов.
Военных операций без денег не существует. Заказчика военной операции можно определить иногда только через несколько лет. На заказчика точно укажут данные о том, кто получил главные прибыли от рассматриваемой военной операции.
Кто же получил существенные прибыли?
1. Путин и его приближение
2. Некоторые олигархи, помогавшие ему в этом.
3. Может еще кто-то, кто остался совсем в тени, например, нефтегазовая компания Шелл.
наоборот. за деньги как раз никто воевать не хочет , что подтверждено всей историей. В том числе шестью майданами .которые пытались организовать после 2014 года. Не смотря на неограниченное финансирование - ни один не собрал больше нескольких сотен человек. Не помогал ни жесткий контроль , ничего.