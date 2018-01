Итоги: Валюта 30.01.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

В ходе торгов в понедельник доходность 10-летних US Treasuries до самой высокой отметки с апреля 2014 года.



Евро торгуется утром вторника по состоянию на 09.30 Киева в районе $1,2358 против $1,2383 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится ы указанный час около ¥134,31 по сравнению со ¥134,91 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥108,69 против ¥108,96 в понедельник.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,12%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%.



Внимание инвесторов на этой неделе будет также сосредоточено на выступлении президента США Дональда Трампа, итогах заседания Федеральной резервной системы в среду, а также пятничной публикации ежемесячных данных по рынку труда. Помимо этого ряд крупных компаний обнародуют финансовую отчетность за четвертый квартал.

Д.Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу в ночь со вторника на среду. Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Европейским союзом.



Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание Федрезерва пройдет 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте.



По прогнозам экспертов, в январе количество рабочих мест в экономике США выросло на 180 тыс., при этом безработица осталась на уровне 4,1%.



Нужно обратить внимание на обращение Дональда Трампа к Конгрессу: оно послужит проверкой опасений относительно напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.



Заседание ФРС в среду выглядит «проверкой на вшивость», которая может сохранить максимальную нейтральность политического прогноза, чтобы Джером Пауэлл мог иметь некую свободу и произвести фурор на выступлении главы ФРС в следующем месяце и на заседании в марте.



Цена на золото снижается во вторник утром на фоне давления со стороны умеренно укрепляющегося доллара по отношению к мировым валютам.



По состоянию на 08.55 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,53%, до $1333,2 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,3%, до $17,08 за унцию.



Давление на стоимость драгоценного металла оказывает растущий курс доллара.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается во вторник примерно на 0,22% - до 89,5 пункта.



При этом по отношению к евро доллар укрепляется до $1,2357 с $1,2382 за евро на торгах днем ранее.



Доллар на текущей неделе восстанавливает свои позиции после значительного снижения в конце прошлой недели на фоне комментариев министра финансов США Стивена Мнучина.



Кроме того, участники торгов находятся в ожидании двухдневного заседания FOMC Федрезерва США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.



Фьючерсы на золото закончили торги в понедельник со снижением, так как курс доллара поднялся, а доходности казначейских облигаций достигли максимального уровня с апреля 2014 года.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото потеряло $11,80 или 0,9%, и достигло $1340,30 за унцию.



«Продажи шли перед заседанием ФРС США в среду и январскими данными по рынку труда в пятницу, оказывая давление на цены на золото», - сказал Читан Карнани, главный аналитик рынка Insignia Consultants.

«С технической точки зрения, неспособность золота преодолеть $1370 также привела к снятию прибыли», - сказал он, добавив, что ключевая поддержка металла составляет $1 333,50. - «Золото должно торговаться выше $1 333 после заседания FOMC и данных по рабочим местам в пятницу, чтобы предотвратить крах».



Фьючерсы на золото выросли на 1,4% на прошлой неделе, показав шестой недельный рост за семь недель. Снижение в пятницу наблюдались после сессии в четверг, когда цены закрылись на самом высоком уровне с 4 августа 2016 года. Золото было поддержано на прошлой неделе более мягким долларом



Индекс доллара увеличился на 0,4% в понедельник до 89,40 пункта.



«Доллар падал в течение пяти последовательных недель, поэтому рост в начале этой недели вполне может быть откатом на перепроданности, а не сменой тренда», - сказал технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада. - «Это может измениться, однако, в середине недели в случае, если тон FOMC окажется более ястребиным, чем ожидалось, или в конце недели, когда данные о занятости в США будут значительно сильнее, чем ожидалось».



Мартовское серебро упало на 31,4 цента, или 1,8%, до $17,127 за унцию.



Апрельская платина снизилась на 0,6% до $012,70 за унцию, а мартовский палладий упал почти на 0,2% до $1 083,40 за унцию.



Курс доллара США в понедельник рост параллельно с ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США. Тем самым, доллар частично восстановил снижение прошлой недели.



Индекс доллара USDX вырос с 89,10 в конце пятницы до 89,34 на 22.00 Киева 29-го, или на 0,3%. Рост сохранился в после выхода данных по инфляции и расходам потребителей, однако от максимума индекса внутри дня 89,62 доллар снижается в течение американской сессии.



Пара евро-доллар снизилась на 0,3% до $1,2387 с $1,2427 в конце пятницы.



Пара фунт-доллар снизилась на 0,6% до $1,4076 с $1,4160 в конце пятницы.



Евро и фунт на прошлой неделе достигла максимумов за несколько лет против доллара США.



Против йены доллар немного вырос, до ¥108,93 с ¥108,59 в конце пятницы.



На прошлой неделе пара доллар-иена торговалась на минимальном уровне с ноября.



При завершении очередного раунда переговоров по NAFTA канадский доллар и мексиканский песо снизились к доллару США Пара доллар США-канадский доллар выросла на 0,1%.



Доллар частично восстановился после снижения на прошлой неделе на 1,7% - что стало самым большим недельным снижением с июня 2017 г. Росту курса доллара помог рост доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних облигаций в понедельник достигла 2,7% - максимального уровня с апреля 2014 г.



Рост доходностей облигаций, как правило, делает доллар боле привлекательным.



На прошлой неделе распродажа доллара, вероятно, зашла слишком далеко, и трейдеры заняли выжидательную позицию перед выступление президента Трампа о положении в стране, которое состоится во вторник.



В еврозоне аналитики будет следить за данные по ВВП во вторник и данным по инфляции в январе, которые выйдут в среду.

Экономические данные:

Индекс цен по расходам на личное потребление в 2017 г. замедлился до 1,7% с 1,8% ранее, базовая инфляция была во флэте на 1,5%, В декабре индекс цен по расходам на личное потребление вырос на 0,1%, базовая инфляция выросла на 0,2%.

Доля сбережений в США снизилась до минимального уровня с 2005 — 2,4%, личные доходы в декабре выросли на 0,4%.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 30 января повысился на 0,06 коп. и составил 56,2914 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 19,66 коп., на торгах понедельника укрепился на 30,21 коп., оказавшись на уровне 28,2465 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 января с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 09.47 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,25/28,35, а спустя 20 минут оказался на уровне 28,25/28,30 UAH/USD.



На 10.50 котировки доллара несколько замедлили снижение, оказавшись на цифре 28,24/28,28 UAH/USD из-за появившегося на рынке регулятора, выкупавшего долларовые «излишки» по запросу наилучшего курса у «придворных» банков по цене 28,265 UAH/USD.



К 11.10 доллар консолидировался на уровне 28,22/28,28 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.40. Судя по всему, регулятор прекратил гривневые интервенции, покинув рынок. Об этом дало понять возобновившееся снижение курса «американца». Вначале до 28,21/28,25, а спустя 17 минут, на 11.57, до более узкой цифры 28,21/28,24 UAH/USD.



Пополудни, на 12.45 Киева коррекция привела безналичную пару доллар-гривня до уровня 28,205/28,225 UAH/USD. На этой же цифре около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



До 15.45 Киева безналичный доллар не покидал эту отметку, просев на единичных продажах опустевшего рынка до 28,19/28,22 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.



На цифре 28,19/28,22 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 29 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2465 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,64% с 28,0672 UAH/USD до 28,2465 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 января гривна overnight котировалась банками по 12,75/13,25% годовых (после 12.20 Киева - 12,88/14,13% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 января потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как стало известно, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 31,598 млрд. грн. Со слов непосредственных участников рынка, гривневого «голода» они 29-го не ощутили, но, как говорится, «осадочек остался». Регулятор подогрел интерес к этой теме, не поделившись сведениями об остатках в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Во-вторых, нынче «межсезонье» - бюджетный период, требующий гривневой ликвидности, на излете, а сезон репатриации дивидендов еще не стартовал. Поэтому на моменте некоторое преобладание интереса к ресурсам в нацвалюте.



В-третьих, случившийся в пятницу масштабный сброс СКВ «казенным» «Укргазбанком» мог заставить поверить остальных участников межбанка в некий инсайд. Поэтому 29-го в продажах «американца» на межбанке приняли участие все – от «казенных» банков до украинских «дочек» банков-нерезидентов.



В-четвертых, поверив в пролонгацию «медвежьего» тренда безналичного доллара, импортеры 29-го воздерживались от покупок.



В-пятых, коррекцию безналичного доллара поддержали участники наличного рынка, где эта СКВ тоже теряла в цене, начав это делать еще 27-28 января.



Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 января понизились на $42,0 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в дебюте новой недели падает объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, импортеры, рассчитывая на продолжение коррекции, не торопились покупать СКВ, несмотря на скорое завершение января и необходимость закрытия импортных контрактов.



В-третьих, как мы указали выше, нынче межсезонье – активность участников бюджетного периода снижается, а покупки СКВ нерезидентами для репатриации дивидендов еще не начались. Ликвидности не помогло участие в торгах регулятора, выкупившего, в общей сложности с рынка «лишних» $40,0 млн. по запросу наилучшего курса.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 26 января, в понедельник, 29-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $233,0 млн. к отметке $187,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $208,6 млн. к $166,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 29 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.



Как и прежде, необходимо добавить еще один «медвежий» фактор для наличной пары доллар-гривня. Как известно, коренное отличие «налички» и «безнала» таится в уровне обеспеченности гривневым ресурсом. Рынок безналичного доллара спорадически пребывает в гривневом изобилии, в то время как наличный рынок перманентно сидит на гривневой диете.



В отличие от пятничной сессии, которая завершилась преимущественно в дисбалансе, констатировав уверенное преобладание клиентского предложения, торги понедельника финишировали в равновесии спроса и предложения, позволившего большинству рынков вышеперечисленных городов повторить показатели предыдущей сессии.



Исключение составил рынок Днепра, потенциальные клиенты которого после обеда дружно саботировали «мероприятие», обрекая местных дилеров на скудный профит. Регресс в ликвидности, подчеркнем, произошел, несмотря на итоговый баланс спрос/предложение.



Возвращаясь к особенностям наличного рынка, заметим, что тамошняя динамичная коррекция действующих цен началась еще в выходные дни, опередив, стало быть, валютный межбанк. Мы уверены, что более раннее начало или, точнее, продолжение «баксопада» на наличном рынке, наверняка стала одной из главных причин столь заметного (30,21 коп.) падения средневзвешенного курс безналичного доллара, по которому Нацбанком формируется официальный курс СКВ на следующий день, несмотря на попытки Институтской удержать доллар от падения гривневой интервенцией.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0 коп. или осталась без изменений (Днепр, Киев, Одесса), офера потеряли 2,0-15,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы).



По сравнению с закрытием пятницы офера наличного «неформального» доллара упали на 30,0-42,0 коп., позиция «спрос» потеряла 32,0-35,0 коп.



Эта динамика поясняет символическое по нынешним временам внутридневное снижение обеих позиций наличного доллара. Пока межбанк 27-28 января отдыхал, наличный доллар вниз «продавливали» труженики наличного «неформального» рынка и клиенты своим «приносом».



Еще раз повторимся: думаю, шок, который испытали игроки «зеленого» межбанка, увидав действующие цены наличного рынка, в основном предопределил тридцатикопеечное падение цены «зеленого» безнала.



Итак, наличный «неформальный» валютный рынок, упав в течение 27-28 января на значительную величину, задал темп коррекции безналичного доллара в понедельник, с которым не смогли справиться даже значительные ($40,0 млн.) изъятия с рынка регулятором долларового избытка.



В этом контексте, следуя логике только что предложенного резюме, укажем на высоковероятное замедление скорости коррекции безналичного доллара по образу и подобию понедельничной динамики его наличного «родственника».



Добавим, что за исключением рынка Днепра, который подвели местные клиенты, обороты в остальных населенных пунктов повторили приличные показатели предыдущей сессии, чему в немалой степени способствовало итоговое равновесие покупок и продаж.



Впрочем, по порядку.



Торги 29 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,18 UAH/USD, евро - 34,75/35,05 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.



В течение понедельника дилеры наличного рынка Днепра довольно уже со старта небезуспешно пытались обогнать падающий рынок пары доллар-гривня, добившись равновесия покупок и продаж в условиях доминирования «приноса».



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,00/28,15 UAH/USD, евро - 34,70/35,10 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



После обеда местные потенциальные клиенты мелкооптового сегмента объявили «всеобщую забастовку», свернув свои валютообменные проекты. Это нанесло заметный урон итоговой ликвидности сегмента, заслужившей «тройку», несмотря на равновесие покупок и продаж, констатировав заметное снижение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.



В течение 29 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 26 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 32,0 коп., потеряв 24,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,00/28,18 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 29-го непрерывно снижали действующие цены, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса».



Пополудни, когда в оптовом сегменте сложилось устойчивое равновесие покупок, потенциальные клиенты наличного «неформального» опта Днепра дружно прекратили свои операции с «наличкой», обрекая местных дилеров-оптовиков на вынужденное безделье. Из-за послеобеденной «тишины» по части реальных сделок итоговая ликвидность оптового сегмента Днепра заметно упала, заслужив «тройку с минусом» и констатировав резкое ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 января биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 32,0 коп., офера потеряли 24,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 января уровнями 34,75/35,05 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника снижение бидов на 5,0 коп. на фоне падения оферов на 25,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 55,0 коп., офера потеряли 45,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 29 января пришлось главным образом заниматься очень аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня. Как мы указали выше, основные потери эта пара понесла в выходные, 27-28 января, а в понедельник, образно, говоря, поджидала задержавшуюся наверху безналичную пару доллар-гривня.



Не прекращая «тонкое курсовое регулирование» пары доллар-гривня, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар «в миру», вполне сообразно реагируя на послеобеденную коррекцию евро на планетарном валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.





Думаю, уронив в течение понедельника менее значимые офера в паре евро-гривня на 25,0 коп., наши валютчики вполне адекватно отреагировали на вышеозначенную потерю пары евро-доллар на мировом форексе.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2420, пара евро-доллар уже около 06.00 Киева опустилась в район отметки $1,2410, где пребывала до старта европейской сессии форекса, которая, как известно, сопровождается заметным ростом волатильности и амплитуды размаха разнополярных колебаний.

К 13.00 пара консолидировалась на отметке $1,2400 и после часовой паузы инициировала динамичное снижение, которое «вылилось» в касание евро около 18.25 Киева внутридневного минимума ($1,2340). Во время начавшегося реабилитационного ралли пара евро-доллар сумела подняться до 1,2375, не покидая этот уровень до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Стартовавший после 13.00 Киева рост доллара оказывает давление на пару евро-доллар, которая к 14.00 Киева тестирует поддержку $1,2400. Пара остается под давлением, когда после пятничного роста, отступила от многолетних максимумов выше $1,2500 четверга после заседания ЕЦБ. Комментарии представителя ЕЦБ Прэта были проигнорированы рынками, в центре внимания отчеты США. Уровни поддержки ожидаются на $1,385, $1,2310 и $1,2172, уровни сопротивления расположены на $1,2537, $1,2571 и $1,2600.



Фунт упал к сессионным минимумам в области $1,4060. Пара фунт-доллар продолжила падение с $1,4350 на фоне усиления спроса на доллар США. Поддержку валюте США оказывает рост доходности трежерис. Пробой уровня $1,4100 ускорило падение пары в ходе европейской сессии. Далее в центре внимания будут американские отчеты по личным доходам и расходам и индекс расходов на личное потребление. Уровни поддержки расположены на $1,4035, $1,40, уровни сопротивления $1,4100, $1,4150.



Доллар США в ходе торгов в понедельник укрепляется к большинству основных мировых валют, участники валютного рынка ждут январского заседания FOMC Федрезерва и выступления президента США Дональда Трампа.



Меж тем доходность US Treasuries обновила максимум с мая 2014 года, что также положительно сказывается на американской валюте.



Евро к 16.20 Киева 29 января стоил $1,2365 по сравнению с $1,2427 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.



Евро начал падать к дневным минимумам к $1,2365.



Показатели инфляции в США показали, что потребительские цены выросли в годовом выражении на 1,5% и 0,2% в месяц в декабре. Потребительские расходы в США выросли ниже ожиданий 0,4%, а потребительские доходы выросли на 0,4% (против ожидаемого роста 0,3%). Ожидания повышения ставок ФРС на мартовском совещании около 80%.



Уровни поддержки лежат на отметке $1.2359, $1,2310 и $1,2172, уровни сопротивления лежат на $1,2537, $1,2571 и $1,2600.



Курс евро к иене снизился к этому времени до ¥134,46 со ¥134,93 в прошлую пятницу. Курс доллара вырос на 0,2% - до ¥108,75.



Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание ФРС состоится 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте.



Кроме того, участники рынка ждут первого для президента США Дональда Трампа доклада Конгрессу о положении дел в стране (State of the Union Address), который состоится в ночь на 31 января. Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Евросоюзом.



Меж тем аналитики ING Bank NV не уверены в том, что повышение курса доллара продлится долго. По мнению экспертов банка, американская валюта будет дешеветь большую часть 2018 года из-за структурных факторов, включая дефицит бюджета США и дефицит счета текущих операций платежного баланса страны.



Стало быть, пара евро-доллар в дебюте новой недели пока снижается, наши надежды, что на паре наконец-то сформировался разворот, пока оправдываются.



Пара уже падала до $1,2355, тем самым обновив минимум от 25 июня, показанный на новости о том, что Трамп высказался в пользу сильного доллара. Аналитические же ленты рост доллара комментируют следующим весьма интересным образом: «доллар растет в ожидании заседания FOMC ФРС и ежегодного выступления Трампа перед Конгрессом США». Как будто это что-то объясняет.



Для Джанет Йеллен заседание 31 января будет последним, на котором она будет в должности главы ФРС, итоги заседания выйдут в 21.00 Киева, заседание не будет расширенным, т.е. по итогам не будет публикации прогнозных материалов и пресс-конференции, просто опубликуют заявление (statement).



Рынки не ждут ничего от этого заседания, в то время как в марте вероятность повышения ставки согласно фьючерсам составляет 88%.



Что касается ежегодного выступления Трампа перед Конгрессом (State of Union), оно начнется 31 января в 04.00 Киева, т.е. в день заседания FOMC ФРС, но раньше, в азиатскую сессию.



Думаем, Трамп осветит в выступлении широкий спектр тем, среди которых вопросы торговой политики и бюджета будут одними из основных, но вряд ли стоит ожидать что выступление Трампа как-то непосредственно повлияет на курс доллара – по этой теме, очевидно, он уже все сказал на прошлой неделе. Хотя, разумеется,

хотелось бы узнать, как Трамп рассчитывает решить проблему с порогом госдолга и бюджетом на 2018 финансовый год.



В очередной раз отметим, что до сих пор доллар находился под давлением из-за неопределенности в том, когда, наконец, Казначейство начнет цикл агрессивного наращивания госдолга. Если посмотреть данные по привлечению рыночного долга США за январь (см. https://treasurydirect.gov/instit/annce ... hpydwn.htm ), окажется, что привлечено лишь $52 млрд. долга, хотя Казначейство в ноябре прогнозировало объем на I квартал 2018 года в $512 млрд.

Неудивительно, что падение доллара оказалось возможным в такой ситуации.



Также, вне всякого сомнения, что, когда порог госдолга поднимут, мы увидим изрядный рост доллара. Вопрос, однако, в том, что будет делать доллар до этого момента.

Необязательно доллар должен лишь падать, пока порог госдолга не поднимут. Скажем, пара евро-доллар может вернуться в диапазон $1,17-1,21 и ждать решения проблемы с бюджетом США там, сколько бы месяцев на это бы не потребовалось.



Все-таки рынок вряд ли может долговременно играть против фундаментальных факторов, связанных с расхождением процентных ставок ФРС и ЕЦБ, а ведь прошел уже год, как мы наблюдаем этот парадокс.



Напомним, что евро-доллар два года стоял в диапазоне $1,05-1,15, и за это время дифференциал ставок в пользу доллара только рос, и продолжает расти, следовательно, выход из этого диапазона должен был быть вниз, но вместо этого пара прошла больше 10 фигур вверх от верхней границы диапазона.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 34,75/35,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 25,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение понедельника по спросу и упав на 50 пунктов по предложению.



Торги рублем 29 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 80 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 55,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 января по спросу упали на 80 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Валютный межбанк Украины в дебюте новой недели продемонстрировал пролонгацию динамичного «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня, «призвав» на рынок регулятор с гривневыми интервенциями для предотвращений чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.



Если на предыдущих торгах особенно усердно транжирил на межбанке СКВ «казенный» «Укргазбанк», нынче «сливали» доллар все: и государственные финансовые институты, и частные, и резиденты и «варяги».



Как мы указывали ранее, в выходные дни наличный рынок продемонстрировал заметное падение цен на доллар и евро, буквально заставив валютный межбанке «догонять» его. Собственно, стимулирование «баксопадом» наличного рынка 27-28 января обеспечило в значительной степени тридцатикопеечное снижение средневзвешенного курса безналичного «американца» 29-го.



На моменте регулятор по неизвестным пока причинам «стесняется» обнародовать основной индикатор состояния гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), однако, как стало известно, 26 января Институтская продала своих депозитных сертификатов на изрядную сумму 31,598 млрд. грн. Не исключено, что это могло стать стимулом для ревальвационных процессов на валютном межбанке, достаточно активно поддержанных наличным рынком, где также было отмечено заметное падение долларовых ценю.



Несмотря на то, что, со слов непосредственных участников торгов, на межбанке нет недостатка в гривневой ликвидности, возможно, вопрос стоит в цене этого самого гривневого ресурса. Мы не исключаем, что это могло стать причиной массового «слива» СКВ ради гривни. В пользу этого предположения свидетельствует рост ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo в этот понедельник с уровня 12,75/13,25% к отметке 12,88/14,13% годовых по состоянию на 12.25 Киева.



В значительной степени «медвежью» динамику «зеленого» безнала поддерживал скромный уровень ликвидности торгов безналичным долларом, как это всегда бывает по понедельникам.



Есть высокая вероятность пролонгации текущего «медвежьего» тренда до завершения января. Это настроение имеет шанс быть поддержанным выросшим во вторник-среду объемом предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки. При этом рискнем предположить возможное падения темпа коррекции безналичного «американца».



Ну а в дебюте февраля на первые роли драйверов настроения межбанка выйдут нерезиденты, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



Довольно рано, на 10.04, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,01/28,08 UAH/USD. Похоже, «зеленый» безнал хочет обогнать подождавший его накануне наличный доллар.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о стартовавшем накануне «сжатии» гривневой ликвидности. На это намекали просевшие с уровня 46 550,8 млн. грн. к отметке 45 652,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.34 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,00/28,02 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.



На 10.52 котировки безналичного доллара, продолжая коррекцию, пробили по более значимым бидам отметку 28,00 UAH/USD - 27,98/28,01 UAH/USD.



Около 11.07 темп коррекции безналичного доллара понизилась – «американец» не тронулся с уровня 27,98/28,01 UAH/USD.



К 11.36 котировки доллара все еще оставались на отметке 29,98/28,01 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.



Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось предварительным, по состоянию на 11.11 Киева, до начала «настоящей» торговли, повышением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 13,00/14,50% к отметке 13,50/15,50% годовых.

Динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



После недолгого перерыва, по состоянию на 11.50 Киева безналичный «американец» возобновил коррекцию, опустившись до 27,975/27,995 UAH/USD. Регулятор пока «молчит».



К 12.34 котировки доллара немного приподнялись (27,985/27,995 UAH/USD) стараниями наконец-то появившегося на рынке регулятора, скупавшего «лишнюю» СКВ по цене 27,98 UAH/USD у придворных банков по запросу наилучшего курса.



Наконец, около 13.10 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены остались на отметке 27,985/27,995 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 января с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 34,50/34,80 UAH/EUR, рубль - 0,480/0,520 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению упал на 15,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 29 января по спросу упал на 10,0 коп., по предложению потерял 40,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 29 января по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2380, упав к цифре $1,2355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2362 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

30 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 8,0 коп., офера обвалились на 15,0 коп.); евро – 34,55/34,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос потерял 55,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение упало на 50 пунктов).



На открытии торгов 30 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание клиентского «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 8,0 коп., офера обвалились на 15,0 коп.); евро – 34,55/34,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос потерял 55,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение упало на 50 пунктов).



На старте торгов 30 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в дисбалансе – оферов было больше.



К 12.03 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (27,80-85/27,95-97 UAH/USD, евро – 34,45-55/34,70-75 UAH/EUR), доложив о сложившемся относительном равновесии покупок и продаж. Без ажитаций и фанатизма.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», но уже в розничных объемах. На это время в городе действовали цены: 27,85/28,00 UAH/USD, евро - 34,50/34,85 UAH/EUR, рубль 0,488/0,496 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 27,87/27,97 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты практически нулевые.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 34,60/35,05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,498 UAH/RUB, Киев опт 27,70-75/28,00-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70-75/28,00-05 UAH/USD, евро (опт) 34,50/35,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,50/35,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,92/28,05 UAH/USD, евро – 34,55/34,95 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,500 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,99 UAH/USD, розница – 27,80/28,05 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,05 UAH/USD; евро – 34,60/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,497 RUB/USD.



Рост сохранился в после выхода данных по инфляции и расходам потребителей, однако от максимума индекса внутри дня 89,62 доллар снижается в течение американской сессии.Пара евро-доллар снизилась на 0,3% до $1,2387 с $1,2427 в конце пятницы.Пара фунт-доллар снизилась на 0,6% до $1,4076 с $1,4160 в конце пятницы.Евро и фунт на прошлой неделе достигла максимумов за несколько лет против доллара США.Против йены доллар немного вырос, до ¥108,93 с ¥108,59 в конце пятницы.На прошлой неделе пара доллар-иена торговалась на минимальном уровне с ноября.При завершении очередного раунда переговоров по NAFTA канадский доллар и мексиканский песо снизились к доллару США Пара доллар США-канадский доллар выросла на 0,1%.Доллар частично восстановился после снижения на прошлой неделе на 1,7% - что стало самым большим недельным снижением с июня 2017 г. Росту курса доллара помог рост доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних облигаций в понедельник достигла 2,7% - максимального уровня с апреля 2014 г.Рост доходностей облигаций, как правило, делает доллар боле привлекательным.На прошлой неделе распродажа доллара, вероятно, зашла слишком далеко, и трейдеры заняли выжидательную позицию перед выступление президента Трампа о положении в стране, которое состоится во вторник.В еврозоне аналитики будет следить за данные по ВВП во вторник и данным по инфляции в январе, которые выйдут в среду.Экономические данные:Индекс цен по расходам на личное потребление в 2017 г. замедлился до 1,7% с 1,8% ранее, базовая инфляция была во флэте на 1,5%, В декабре индекс цен по расходам на личное потребление вырос на 0,1%, базовая инфляция выросла на 0,2%.Доля сбережений в США снизилась до минимального уровня с 2005 — 2,4%, личные доходы в декабре выросли на 0,4%.Большинство сделок на межбанке 29 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2465 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,64% с 28,0672 UAH/USD до 28,2465 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 29 января гривна overnight котировалась банками по 12,75/13,25% годовых (после 12.20 Киева - 12,88/14,13% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 29 января потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как стало известно, в пятницу регулятор разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 31,598 млрд. грн. Со слов непосредственных участников рынка, гривневого «голода» они 29-го не ощутили, но, как говорится, «осадочек остался». Регулятор подогрел интерес к этой теме, не поделившись сведениями об остатках в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Во-вторых, нынче «межсезонье» - бюджетный период, требующий гривневой ликвидности, на излете, а сезон репатриации дивидендов еще не стартовал. Поэтому на моменте некоторое преобладание интереса к ресурсам в нацвалюте.В-третьих, случившийся в пятницу масштабный сброс СКВ «казенным» «Укргазбанком» мог заставить поверить остальных участников межбанка в некий инсайд. Поэтому 29-го в продажах «американца» на межбанке приняли участие все – от «казенных» банков до украинских «дочек» банков-нерезидентов.В-четвертых, поверив в пролонгацию «медвежьего» тренда безналичного доллара, импортеры 29-го воздерживались от покупок.В-пятых, коррекцию безналичного доллара поддержали участники наличного рынка, где эта СКВ тоже теряла в цене, начав это делать еще 27-28 января.Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 января понизились на $42,0 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, в дебюте новой недели падает объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.Во-вторых, импортеры, рассчитывая на продолжение коррекции, не торопились покупать СКВ, несмотря на скорое завершение января и необходимость закрытия импортных контрактов.В-третьих, как мы указали выше, нынче межсезонье – активность участников бюджетного периода снижается, а покупки СКВ нерезидентами для репатриации дивидендов еще не начались. Ликвидности не помогло участие в торгах регулятора, выкупившего, в общей сложности с рынка «лишних» $40,0 млн. по запросу наилучшего курса.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 26 января, в понедельник, 29-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $233,0 млн. к отметке $187,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $208,6 млн. к $166,6 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 29 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.Как и прежде, необходимо добавить еще один «медвежий» фактор для наличной пары доллар-гривня. Как известно, коренное отличие «налички» и «безнала» таится в уровне обеспеченности гривневым ресурсом. Рынок безналичного доллара спорадически пребывает в гривневом изобилии, в то время как наличный рынок перманентно сидит на гривневой диете.В отличие от пятничной сессии, которая завершилась преимущественно в дисбалансе, констатировав уверенное преобладание клиентского предложения, торги понедельника финишировали в равновесии спроса и предложения, позволившего большинству рынков вышеперечисленных городов повторить показатели предыдущей сессии.Исключение составил рынок Днепра, потенциальные клиенты которого после обеда дружно саботировали «мероприятие», обрекая местных дилеров на скудный профит. Регресс в ликвидности, подчеркнем, произошел, несмотря на итоговый баланс спрос/предложение.Возвращаясь к особенностям наличного рынка, заметим, что тамошняя динамичная коррекция действующих цен началась еще в выходные дни, опередив, стало быть, валютный межбанк. Мы уверены, что более раннее начало или, точнее, продолжение «баксопада» на наличном рынке, наверняка стала одной из главных причин столь заметного (30,21 коп.) падения средневзвешенного курс безналичного доллара, по которому Нацбанком формируется официальный курс СКВ на следующий день, несмотря на попытки Институтской удержать доллар от падения гривневой интервенцией.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0 коп. или осталась без изменений (Днепр, Киев, Одесса), офера потеряли 2,0-15,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы).По сравнению с закрытием пятницы офера наличного «неформального» доллара упали на 30,0-42,0 коп., позиция «спрос» потеряла 32,0-35,0 коп.Эта динамика поясняет символическое по нынешним временам внутридневное снижение обеих позиций наличного доллара. Пока межбанк 27-28 января отдыхал, наличный доллар вниз «продавливали» труженики наличного «неформального» рынка и клиенты своим «приносом».Еще раз повторимся: думаю, шок, который испытали игроки «зеленого» межбанка, увидав действующие цены наличного рынка, в основном предопределил тридцатикопеечное падение цены «зеленого» безнала.Итак, наличный «неформальный» валютный рынок, упав в течение 27-28 января на значительную величину, задал темп коррекции безналичного доллара в понедельник, с которым не смогли справиться даже значительные ($40,0 млн.) изъятия с рынка регулятором долларового избытка.В этом контексте, следуя логике только что предложенного резюме, укажем на высоковероятное замедление скорости коррекции безналичного доллара по образу и подобию понедельничной динамики его наличного «родственника».Добавим, что за исключением рынка Днепра, который подвели местные клиенты, обороты в остальных населенных пунктов повторили приличные показатели предыдущей сессии, чему в немалой степени способствовало итоговое равновесие покупок и продаж.Впрочем, по порядку.Торги 29 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,18 UAH/USD, евро - 34,75/35,05 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.В течение понедельника дилеры наличного рынка Днепра довольно уже со старта небезуспешно пытались обогнать падающий рынок пары доллар-гривня, добившись равновесия покупок и продаж в условиях доминирования «приноса».Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,00/28,15 UAH/USD, евро - 34,70/35,10 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.После обеда местные потенциальные клиенты мелкооптового сегмента объявили «всеобщую забастовку», свернув свои валютообменные проекты. Это нанесло заметный урон итоговой ликвидности сегмента, заслужившей «тройку», несмотря на равновесие покупок и продаж, констатировав заметное снижение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.В течение 29 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера потеряли 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 26 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 32,0 коп., потеряв 24,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,00/28,18 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 29-го непрерывно снижали действующие цены, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса».Пополудни, когда в оптовом сегменте сложилось устойчивое равновесие покупок, потенциальные клиенты наличного «неформального» опта Днепра дружно прекратили свои операции с «наличкой», обрекая местных дилеров-оптовиков на вынужденное безделье. Из-за послеобеденной «тишины» по части реальных сделок итоговая ликвидность оптового сегмента Днепра заметно упала, заслужив «тройку с минусом» и констатировав резкое ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.По сравнению с закрытием 26 января биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 32,0 коп., офера потеряли 24,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 января уровнями 34,75/35,05 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника снижение бидов на 5,0 коп. на фоне падения оферов на 25,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 55,0 коп., офера потеряли 45,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 29 января пришлось главным образом заниматься очень аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня. Как мы указали выше, основные потери эта пара понесла в выходные, 27-28 января, а в понедельник, образно, говоря, поджидала задержавшуюся наверху безналичную пару доллар-гривня.Не прекращая «тонкое курсовое регулирование» пары доллар-гривня, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар «в миру», вполне сообразно реагируя на послеобеденную коррекцию евро на планетарном валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 34,75/35,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0 коп. на фоне падения оферов этой СКВ на 25,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение понедельника по спросу и упав на 50 пунктов по предложению.Торги рублем 29 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 80 пунктов, офера потеряли 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 55,0 коп. спросу и потерявшему 45,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 января по спросу упали на 80 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.Довольно рано, на 10.04, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,01/28,08 UAH/USD. Похоже, «зеленый» безнал хочет обогнать подождавший его накануне наличный доллар.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о стартовавшем накануне «сжатии» гривневой ликвидности. На это намекали просевшие с уровня 46 550,8 млн. грн. к отметке 45 652,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.34 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,00/28,02 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.На 10.52 котировки безналичного доллара, продолжая коррекцию, пробили по более значимым бидам отметку 28,00 UAH/USD - 27,98/28,01 UAH/USD.Около 11.07 темп коррекции безналичного доллара понизилась – «американец» не тронулся с уровня 27,98/28,01 UAH/USD.К 11.36 котировки доллара все еще оставались на отметке 29,98/28,01 UAH/USD, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось предварительным, по состоянию на 11.11 Киева, до начала «настоящей» торговли, повышением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 13,00/14,50% к отметке 13,50/15,50% годовых.Динамика пребывает в гармонии со снижением гривневых остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.После недолгого перерыва, по состоянию на 11.50 Киева безналичный «американец» возобновил коррекцию, опустившись до 27,975/27,995 UAH/USD. Регулятор пока «молчит».К 12.34 котировки доллара немного приподнялись (27,985/27,995 UAH/USD) стараниями наконец-то появившегося на рынке регулятора, скупавшего «лишнюю» СКВ по цене 27,98 UAH/USD у придворных банков по запросу наилучшего курса.Наконец, около 13.10 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены остались на отметке 27,985/27,995 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 января с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 34,50/34,80 UAH/EUR, рубль - 0,480/0,520 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению упал на 15,0 коп.Евро по сравнению с открытием 29 января по спросу упал на 10,0 коп., по предложению потерял 40,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 29 января по спросу упал на 50 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2380, упав к цифре $1,2355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2362 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром30 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 8,0 коп., офера обвалились на 15,0 коп.); евро – 34,55/34,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос потерял 55,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение упало на 50 пунктов).На открытии торгов 30 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание клиентского «приноса».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 8,0 коп., офера обвалились на 15,0 коп.); евро – 34,55/34,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 января спрос потерял 55,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение упало на 50 пунктов).На старте торгов 30 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в дисбалансе – оферов было больше.К 12.03 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (27,80-85/27,95-97 UAH/USD, евро – 34,45-55/34,70-75 UAH/EUR), доложив о сложившемся относительном равновесии покупок и продаж. Без ажитаций и фанатизма.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», но уже в розничных объемах. На это время в городе действовали цены: 27,85/28,00 UAH/USD, евро - 34,50/34,85 UAH/EUR, рубль 0,488/0,496 UAH/RUB.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 27,87/27,97 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,485/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты практически нулевые.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 34,60/35,05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,498 UAH/RUB, Киев опт 27,70-75/28,00-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70-75/28,00-05 UAH/USD, евро (опт) 34,50/35,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,50/35,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,92/28,05 UAH/USD, евро – 34,55/34,95 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,500 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,99 UAH/USD, розница – 27,80/28,05 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,05 UAH/USD; евро – 34,60/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,497 RUB/USD.

