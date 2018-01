Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 30 січ, 2018 13:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.01.18 США



В понедельник все основные индексы США закрылись снижением, индексы Dow и S&P500 показали худший день в этом году, так как аппетит инвесторов к акциям был ослаблен.



Снижение индексов происходило на фоне роста доходности по десятилетним казначейским бумагам США, которая выросла до самого высокого уровня с апреля 2014 года.



Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 177,23 пункта, или 0,7%, до 26 439,48 пункта, что вызвано резким снижением таких компонентов индекса, как Caterpillar Inc. и Apple Inc.



Индекс S&P500 снизился на 19,34 пункта, или на 0,7%, до 2 853,53 пункта. Сектора недвижимости, коммунальных услуг и телекоммуникаций резко упали.



Nasdaq снизился на 39,27 пункта, или 0,5%, до 7 466,51 пункта, что является вторым по величине дневным падением в этом году.



Все три основных индекса закрылись на рекордных уровнях в пятницу - индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 223,92 пункта, или 0,9%, до 26 616,71, индекс S&P500 вырос на 1,2% до 2 872,87 пункта.

«Отскок доллара и, конечно же, доходности по 10-летним бумагам на уровне 2,71% - это создает трудности для рынка, особенно если мы продолжим рост», - сказал Питер Кардильо, главный экономист рынка First Standard Financial.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2577) превысило количество закрывшихся в плюсе (575), а котировки 66 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1678 компаний подешевели, 853 выросли, a 124 остались на уровне предыдущего закрытия.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 23,56% до отметки 13.69, достигнув нового 3-месячного максимума.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 177,23 пунктов или на 0,67% до 26 439,48 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 19,34 пункта или на 0,67% и составил 2 853,53 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 39,27 пункта или на 0,52% до 7 466,50 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник преимущественно снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок закончил волатильную сессию понедельника со снижением, потери банковского сектора с сектора добывающих компаний перевесили ралли в акциях производителей чипов, прошедшее после того, как поставщик Apple AMS AG сообщил о росте выручки и повысил прогноз продаж.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,19%, после роста на 0,5% в пятницу.



Пара евро-доллар в европейскую сессию снижалась, также как и GBP/USD. На прошлой неделе евро и фунт росли, при общем снижении доллара США после того, как секретарь казначейства США Мнучин заявил, что более слабый доллар выгоден для внешней торговли США.



Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology вырос на 0,48%.



Акции нефтяных компаний снизились по при снижении цены на нефть на 1%. Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas снизился на 0,60%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,19%, после роста на 0,5% в пятницу.



Британский FTSE 100 вырос на 0,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 671,53 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,12% до 13 324,48 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,14% — на отметке 5 521,59 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в «минусе» вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,2%.

Некоторые инвесторы стали более осторожно относиться к акциям из-за сильного повышения их стоимости.



Японские Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,43% и 1,19% вслед за падением котировок акций горнодобывающих компаний и производителей электроники.



Снижение Nikkei 225 продолжалось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с ноября прошлого года. При этом падение Topix стало максимальным за два месяца.

Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели на 0,7%, Sony Corp. - на 1,9%.



Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,99%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,09%, что стало максимальным падением с 15 декабря.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов снизилось на 1,17%.



Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день потерял 0,87%, тайваньский TAIEX - 1,29%.



Котировки акций China Construction Bank опустились на торгах в Гонконге на 2,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,3%, Bank of Communications - на 3,2%.



Кроме того, подешевели бумаги нефтяных компаний, в частности, PetroChina - на 3,6%, CNOOC - на 2,8%, China Petroleum & Chemical - на 2,1%.



В Австралии снизилась цена бумаг горнодобывающих компаний BHP Billiton (на 1,3%) и Rio Tinto (на 0,7%).



Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является поставщиком компонентов для Apple Inc., подешевели на 2,1%.



Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. сократилась на 2,8%, SK Hynix Inc. - на 2,9%. Эти компании также являются поставщиками Apple.

По данным Nikkei, американская компания объявила своим поставщикам о намерении снизить цель по производству в первом квартале вдвое из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на iPhone X.



«Обеспокоен ли я ближайшим будущим? Конечно, - отметил главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гильям. - Мир определенно готов к откату».



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,48% - до 2284,27 пункта, РТС - на 0,87%, до 1275,57 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,38% - $69,55 за баррель.



По состоянию на 18.10 Киева курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,24%, до 56,41 RUB/USD, курс евро опустился на 0,19%, до 69,66 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,41%, Московской биржи — на 2,12%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,13%, «АЛРОСы» — на 1,35%.



Российский фондовый рынок осторожничает в начале новой недели, но паники на площадке нет. С одной стороны, рынок забрался очень высоко, и снижение ему не повредит, особенно если оно будет «по поводу». С другой – потенциал восхождения у рублевого индикатора, например, уже ограничен. Выходит, что основной тренд сейчас формируется нисходящим, и скорость продаж будет зависеть от того, как жестко Запад намерен «закрутить гайки» в пакетах антироссийских санкций.



Сдержанное поведение инвесторов обусловлено неопределенностью касательно санкционных списков, публикация которых началась в конце прошлой недели. В понедельник ожидается публикация Доклада о новых санкциях, который внесет ясность относительно «санкционного» вопроса.



Во вторник в первой половине дня мы ожидаем снижение объемов торгов, инвесторы будут переосмысливать поступившую новую информацию, во второй половине дня активность возрастет, и динамика рынка РФ будет более выраженная. В случае негативного восприятия инвесторами Доклада, по нашему мнению, индекс Мосбиржи будет тестировать уровни 2250-2260 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 29 января, повысился на 0,60 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 334,04 пунктов.



Объем торгов за день составил 241,5 млн. грн., акциями наторговали 0,356 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 26 января, ПФТС-индекс повысился на 0,59 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 333,44 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 18,98 пунктов или на 6,02% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику, корейский KOSPI растет после публикации отчетности американской Intel, которая привела к удорожанию бумаг компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38% - до 3545,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1925,02 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 33150,29 пункта. Корейский KOSPI рос на 1%, до 2600,29 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся увеличением на 0,55%, до 6083,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,17%, до 23671,19 пункта.



В пятницу американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, сообщила о своих финансовых результатах. Убыток Intel в IV квартале составил $687 миллионов против прибыли годом ранее. Компания объяснила убыток выплатой в размере $5,4 миллиарда, связанной с принятием налоговой реформы США. Без учета этой суммы, разводненная прибыль на акцию составила $1,08 в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 4,1%, до $17,05 миллиарда. После публикации отчетности акции компании поднялись в цене более чем на 10%.



«Доходы и прогноз Intel должны придать определенный импульс корейским технологическим компаниям, которые сейчас возрождаются», - таково мнение аналитика Daiwa Capital в Сеуле С.К. Кима.



При этом стратег Samsung Securities Хейн Ок отметил, что корейский индекс KOSPI поднялся с начала года на 5,5%, и рост, вероятнее всего, продолжится. Так, в ходе торгов понедельника акции азиатских компаний технологического сектора увеличиваются в цене. В частности, бумаги Samsung Electronics дорожают на 0,63%, SK Hynix - на 0,4%.



В то же время трейдеры по-прежнему оценивают комментарии, сделанные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом и министром финансов страны Стивеном Мнучиным о долларе. Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Затем Трамп сказал, что курс доллара будет только укрепляться. После этих заявлений доллар вновь начал дорожать по отношению к шести основным валютам. О словах Мнучина Трамп сказал, что их вырвали из контекста. Сам Мнучин впоследствии сообщил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе.



По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3515,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,65%, до 1917,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 32966,89 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,01%, до 23629,34 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,91%, до 2598,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, до 6075,4 пункта.



Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.



На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.



Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны.



«Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева вырос на 0,03% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 667,79 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,35% и был равен 13 293,55 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,10%, находился на отметке 5 523,62 пункта.



Отечественный фондовый рынок в понедельник продолжил восходящую динамику, наметившуюся в конце прошлой недели: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,76% - до 1463,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 334,04 пункта.



Объем торгов на УБ составил 656,9 млн. грн., в том числе акциями 3,15 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 241,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,356 млн. грн.



Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+2,97%), Райффайзен Банка Аваль (+2,41%) и Мотор Сичи (+1,74%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,9%) и Мотор Сичи (+0,07%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,02% - до 542,42 пункта при объеме торгов 11,95 млн. злотых (102,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели акции «Агротона» (-2,18%) и «Кернела» (-0,94%).

С ростом стоимости торговались акции «Астарты» (+1,42%), «Милкиленда» (+1,28%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются по своим индексам во вторник, следуя динамике американских торгов, при этом японский Nikkei 225 - под дополнительным давлением на статистике роста безработицы.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,74% - до 3497 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1911,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,83%, до 32693,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2574,95 пункта.

Сингапурский Straits Times Index просел на 0,61% до 3 555,38 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,88% - до 6021,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,63%, до 23243,37 пункта.



Американские индексы снизились по итогам торгов понедельника на фоне удешевления акций компании Apple AAPL. Как сообщила в понедельник газета Nikkei со ссылкой на источники, небольшой объем продаж самой дорогой модели iPhone вынуждают Apple сократить производство iPhone X в течение первого квартала текущего года примерно до 20 миллионов единиц.



Во вторник и среду состоится заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.



Статистика рынка труда Японии оказывает давление на национальный индекс Nikkei 225. Согласно данным правительства страны, безработица с учетом сезонных колебаний в декабре выросла до 2,8% с показателя предыдущего месяца в 2,7%, поднявшись с минимального значения за последние 24 года.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в «минусе» вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,2%.

Некоторые инвесторы стали более осторожно относиться к акциям из-за сильного повышения их стоимости.



Японские Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,43% и 1,19% вслед за падением котировок акций горнодобывающих компаний и производителей электроники.



Снижение Nikkei 225 продолжалось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с ноября прошлого года. При этом падение Topix стало максимальным за два месяца.

Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели на 0,7%, Sony Corp. - на 1,9%.



Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,99%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,09%, что стало максимальным падением с 15 декабря.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов снизилось на 1,17%.



Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день потерял 0,87%, тайваньский TAIEX - 1,29%.



Котировки акций China Construction Bank опустились на торгах в Гонконге на 2,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,3%, Bank of Communications - на 3,2%.



Кроме того, подешевели бумаги нефтяных компаний, в частности, PetroChina - на 3,6%, CNOOC - на 2,8%, China Petroleum & Chemical - на 2,1%.



В Австралии снизилась цена бумаг горнодобывающих компаний BHP Billiton (на 1,3%) и Rio Tinto (на 0,7%).



Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является поставщиком компонентов для Apple Inc., подешевели на 2,1%.



Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. сократилась на 2,8%, SK Hynix Inc. - на 2,9%. Эти компании также являются поставщиками Apple.

По данным Nikkei, американская компания объявила своим поставщикам о намерении снизить цель по производству в первом квартале вдвое из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на iPhone X.



«Обеспокоен ли я ближайшим будущим? Конечно, - отметил главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гильям. - Мир определенно готов к откату».



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева просел на 0,36% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 644,26 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,14% и был равен 13 305,58 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,08%, находился на отметке 5 517,24 пункта.





