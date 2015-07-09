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Додано: Сер 31 січ, 2018 10:53
В этот день истории Украины
1978, 31 января - в г.Чернобыль, Киевской области родился Потапенко Алексей Владимирович - прапорщик, старший борт-механик, 15-ой бригады транспортной авиации, эскадрильи «Блакитна стежа»
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