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В этот день истории Украины

В этот день истории Украины
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:53

В этот день истории Украины

1978, 31 января - в г.Чернобыль, Киевской области родился Потапенко Алексей Владимирович - прапорщик, старший борт-механик, 15-ой бригады транспортной авиации, эскадрильи «Блакитна стежа»
jakecopernik
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