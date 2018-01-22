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Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний...
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Розробники української криптовалюти Карбованець додали в Play Store мобільний гаманець для Android власної розробки.
Дивися повний текст Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний гаманець для Android
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R2
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:46
Это типа советский рубль по-украински? :) Ну тогда уже крабованецЬ нужно было называть.
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Omega
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:31
Omega написав:
Это типа советский рубль по-украински?
Карбованець - это советский рубль??
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Sommer
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:32
Девальвация начнется сразу со старта или немного побарахтается?)))
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antey1969
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:41
antey1969 написав:
Девальвация начнется сразу со старта или немного побарахтается?)))
Это, наверное, одна из немногих валют, которая растёт независимо от окружающего кризиса. С 2500 сатоши дорасти до 12к вполне умеренными шагами - хороший показатель.
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argoravest
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Додано: Сер 14 лют, 2018 18:59
Надо было назвать не Карбованець, а "Сеня" или "Юля". Один "сеня", один "юля", один"ющ"...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Сер 14 лют, 2018 20:59
https://www.youtube.com/watch?v=pToc1_g_qWQ
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Деньги
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