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Українська криптовалюта
карбованець випустила мобільний...

Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:47

Ладно, я понял, чисто случайно я также могу дать вам ответ на этот вопрос:
NFC должен быть включен на обоих девайсах. Заходите на одном из них на вкладку "получить", значок слева внизу, и заполняете данные, нажимаете "обновить". Дальше на втором заходите во вкладку отправить, значок справа внизу, и ничего не нажимая прикладываете к первому девайсу и на нём же тапаете на экране, отправляя данные, и всё, они появились заполненными в нужные поля.
kroleggg
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:30

Re: Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний.

Это не частный проект, а децентрализованный
Он в том же смысле частный, что и другие альткоины - если был премайн, то с вероятностью 100% он в руках разработчиков.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43

ignorabimus
Премайна не було, ICO не проводилось. Маємо справу з true coin. Карбо - це не Ripple з премайном + блокчейном, прив'язаним скотчем і не гривня, яку друкують по першій відмашці Кабміну. Тому в Карбо немає адміна, монети майняться і контролюються усіма холдерами в блокчейні на гаманцях чи трейдерами на біржах.
gvch
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:47

  gvch написав:ignorabimus
Премайна не було, ICO не проводилось. Маємо справу з true coin. Карбо - це не Ripple з премайном + блокчейном, прив'язаним скотчем і не гривня, яку друкують по першій відмашці Кабміну. Тому в Карбо немає адміна, монети майняться і контролюються усіма холдерами в блокчейні на гаманцях чи трейдерами на біржах.

хватит тут чушь пороть!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:04

  buratinyo написав:
  gvch написав:ignorabimus
Премайна не було, ICO не проводилось. Маємо справу з true coin. Карбо - це не Ripple з премайном + блокчейном, прив'язаним скотчем і не гривня, яку друкують по першій відмашці Кабміну. Тому в Карбо немає адміна, монети майняться і контролюються усіма холдерами в блокчейні на гаманцях чи трейдерами на біржах.

хватит тут чушь пороть!

В чем жу чушь? Всю эту инфу можно получить из открытых источников. И поэтому это не чушь, а факты.
gvch
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