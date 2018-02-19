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Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:47
Ладно, я понял, чисто случайно я также могу дать вам ответ на этот вопрос:
NFC должен быть включен на обоих девайсах. Заходите на одном из них на вкладку "получить", значок слева внизу, и заполняете данные, нажимаете "обновить". Дальше на втором заходите во вкладку отправить, значок справа внизу, и ничего не нажимая прикладываете к первому девайсу и на нём же тапаете на экране, отправляя данные, и всё, они появились заполненными в нужные поля.
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kroleggg
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Додано: Сер 21 лют, 2018 14:30
Это не частный проект, а децентрализованный
Он в том же смысле частный, что и другие альткоины - если был премайн, то с вероятностью 100% он в руках разработчиков.
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ignorabimus
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Додано: Сер 21 лют, 2018 14:43
ignorabimus
Премайна не було, ICO не проводилось. Маємо справу з true coin. Карбо - це не Ripple з премайном + блокчейном, прив'язаним скотчем і не гривня, яку друкують по першій відмашці Кабміну. Тому в Карбо немає адміна, монети майняться і контролюються усіма холдерами в блокчейні на гаманцях чи трейдерами на біржах.
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gvch
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:47
gvch написав:ignorabimus
Премайна не було, ICO не проводилось. Маємо справу з true coin. Карбо - це не Ripple з премайном + блокчейном, прив'язаним скотчем і не гривня, яку друкують по першій відмашці Кабміну. Тому в Карбо немає адміна, монети майняться і контролюються усіма холдерами в блокчейні на гаманцях чи трейдерами на біржах.
хватит тут чушь пороть!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:04
buratinyo написав: gvch написав:ignorabimus
Премайна не було, ICO не проводилось. Маємо справу з true coin. Карбо - це не Ripple з премайном + блокчейном, прив'язаним скотчем і не гривня, яку друкують по першій відмашці Кабміну. Тому в Карбо немає адміна, монети майняться і контролюються усіма холдерами в блокчейні на гаманцях чи трейдерами на біржах.
хватит тут чушь пороть!
В чем жу чушь? Всю эту инфу можно получить из открытых источников. И поэтому это не чушь, а факты.
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gvch
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