Додано: Чет 15 лют, 2018 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.02.18 США



Американские фондовые индексы выросли в среду, показав рост четвертую подряд сессию, после того, как инвесторы отбросили начальные тревоги, вызванные ключевым показателем потребительской инфляции, который показал самый сильный месячный рост за пять месяцев.



Уолл-стрит беспокоило, что Федеральная резервная система будет вынуждена действовать агрессивно, чтобы снизить темпы роста цен за счет быстрого повышения ставки в 2018 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 253,04 пункта, или на 1%, до 24 893,49 пункта. Индекс вырос за счет роста акций Goldman Sachs Group Inc. (+ 2,76%), International Business Machines Corp. (+ 0,28%), Caterpillar Inc. (+ 2,66%) и JP Morgan Chase & Co. (+ 2,31%).



Индекс S&P500 прибавил 35,69 пункта, или 1,3%, до 2 698,63 пункта, при этом семь из 11 основных секторов закрылись с ростом, который возглавили финансовые и технологические акции.

В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 130,10 пункта, или 1,9%, до 7,143,62 пункта.

«Очевидно, что с таким движением в течение четвертого дня подряд кажется разумно предположить, что худшее на этом закончилось», - сказал Рэнди Фредерик, управляющий директор по торговле и деривативам в Schwab Center for Financial Research, ссылаясь на недавний откат, который привел к тому, что основные индексы откатились на 10% от их пиков в конце января.



Фредерик сказал, что S&P500 находит техническую поддержку от своей 100-дневной скользящей средней на уровне 2 644,52 пунктов.



«В настоящее время все, что касается инфляции, похоже, является горячей темой, но здесь своя тонкость: более высокая инфляция и более высокие ставки являются симптомами экономического здоровья. И хотя инфляция растет, она все еще ниже тенденции», - сказала Карин Кавано, старший стратег рынка Voya Financial.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос, после снижения при выходе данных по инфляции в США выше ожиданий, которые повысили опасения, что рост потребительских цен приведет к более высокой стоимости заимствований.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,07%. Во вторник индекс снизился на 0,6%.



Доходность 10-летних германских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 0,755%.



Экономические данные:

ВВП Германии в IV квартале вырос на 0,6%, и на 2,9% к уровню прошлого года. Росту помог спрос на германский экспорт.

Вторая оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале - 0,6%, что соответствовало ожиданиям.

Объем промышленного производства в еврозоне в декабре вырос на 0,4%, что выше средней оценки экономистов 0,2%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,64% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 213,97 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,17%, до 12 339,16 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,10% — на отметке 5 165,26 пункта.



Азия



Фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг продемонстрировали активный рост, при этом объемы торгов на большинстве площадок были существенно меньше обычного перед наступлением Нового года по лунному календарю - одного из главных праздников в Китае и других странах Азии.



В этом году праздник выпадает на 16 февраля, но биржи материкового Китая и Южной Кореи закрылись с четверга и возобновят работу лишь на следующей неделе.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,3%, он вырос уже 4-ю сессию подряд после двух недель снижения. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country вырос на 0,7%, до максимума за две недели.



Японский Nikkei 225 поднялся почти на 1,5%, более широкий индикатор Topix - на 1%, несмотря на возобновившееся укрепление курса иены, которое отрицательно сказывается на перспективах компаний-экспортеров. Иена в ходе торгов в четверг обновила максимума за 15 месяцев в паре с долларом.



Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%. За предыдущие две сессии он увеличился на 3,6%, и недельный прирост индикатора стал максимальным с середины 2016 года - более 5%.

В пятницу гонконгские биржи будут закрыты.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.



Австралия демонстрирует самый продолжительный период устойчивого роста занятости более чем за четверть века - число рабочих мест выросло в январе 16-й месяц подряд, на 16 тыс.



Финансовые компании вошли в число лидеров роста, поскольку доходность US Treasuries в среду обновила максимум за 4 года, превысив 2,9%. Акции японского страховщика Dai-ichi Life подорожали на 5%, банка Mitsubishi UFJ - на 2%.



Внимание азиатских инвесторов вернулось к финансовой отчетности компаний региона.



Австралийская Origin Energy, ведущий поставщик электроэнергии и газа в стране, прибавила 7% благодаря сильным квартальным результатам, японский производитель пива и других напитков Kirin, улучивший годовой прогноз операционной прибыли - также 7%.



Сингапурский оператор связи StarHub и японский производитель шин Toyo Tire & Rubber потеряли более 7% капитализации, поскольку их прибыль не оправдала ожидания рынка.



Курс акций Asics рухнул на 10%, это максимальное падение за 12 месяцев. Производитель спортивной одежды и обуви прогнозирует годовую операционную прибыль на уровне ¥20 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков - ¥24,8 млрд.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,33% - до 2257,95 пункта.

В свою очередь индекс РТС подрос на 1,46% и составил 1244,85 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $63,1 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,44%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,55%, «АЛРОСы» — на 0,02%, Московской биржи — на 0,04%.



Российский фондовый рынок провел малопродуктивную сессию. Рынок отскочил после предыдущих распродаж, но оснований для бурных покупок не появилось. Инвесторы — на распутье, что позволяет рублевому индикатору оставаться в диапазоне 2 200—2 250 пунктов. Индекс РТС закрепляется в рамках 1 220—1 230 пунктов.



До конца текущей недели индекс Мосбиржи будет торговаться в коридоре 2200-2250 пунктов, ввиду продолжения нисходящей динамики по котировкам нефти.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 14 февраля, повысился на 0,35 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 335,77 пунктов.



Объем торгов за день составил 52,70 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 13 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,60 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 336,12 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,71 пунктов или на 6,57% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основной индекс японской фондовой биржи демонстрирует негативную динамику в среду после публикации данных по ВВП страны за четвертый квартал, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно.



По состоянию на 06.55 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 1,27%, до 20975,73 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,3%, до 3175,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1727,94 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,77% - до 30068,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2411,25 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, до 5842,9 пункта.



В центре внимания участников торгов в Японии оказались данные о том, что рост ВВП страны в IV квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%.



Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5%. При этом эксперты прогнозировали более высокий рост показателя - на 0,9%. В то же время рост ВВП страны происходит уже восьмой квартал подряд.



«Показатели слабее, чем ожидалось, но не настолько, чтобы стоило об этом слишком сильно переживать», - таково мнение главного экономиста Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке.

Теперь инвесторы в азиатском регионе ожидают статистику по инфляции США в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, японский Nikkei 225 закрылся в «красной зоне» из-за статистики по ВВП Японии, оказавшейся хуже прогнозов.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,43%, до 21154,17 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,27%, до 30515,6 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,11%, до 2421,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 5841,2 пункта.



Участники рынка отреагировали на статистику из Японии, опубликованную ранее в среду. Как сообщило правительство Японии, рост ВВП страны в IV квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5% против прогноза в 0,9%.



Внимание участников рынка сосредоточено на ожидаемой позднее в среду публикации статистики по инфляции в США. Опасения инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики Федрезерва привели к обвалу американских фондовых рынков на прошлой неделе.



По мнению директора по рыночной стратегии United Overseas Bank Хена Кунь Хау,

осторожность на рынке на фоне волатильности акций, вероятно, поддерживает иену - валюту, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление иены при этом негативно отражается на стоимости акций японских экспортеров.



Инвесторы становятся менее активными по мере приближения продолжительных праздников в Китае в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году выпадает на ночь на 16 февраля, а праздничные дни будут длиться до 22 февраля включительно. Перед продолжительными выходными часть трейдеров предпочитают закрыть свои позиции.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева вырос на 0,66% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 214,99 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,67% и был равен 12 277,87 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,59%, находился на отметке 5 139,41 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду снижением после роста днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,49% - до 1459,09 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 335,77 пункта.



Объем торгов на УБ составил почти 378,06 млн. грн., в том числе акциями - 4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 52,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



В «индексной корзине» подешевели бумаги Донбассэнерго (-4,04%), Райффайзен Банка Аваль (-1,33%) и Центрэнерго (-0,32%).

Выросли в цене только акции Укрнафты (+1,39%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,2%) и Центрэнерго (-0,48%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,43% - до 498,75 пункта при объеме торгов 4,45 млн. злотых (35,07 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели акции агрохолдинга ИМК (-2,97%) и агрохолдинга ИМК (-1,36%).

С ростом стоимости торговались акции «Агротона» (+2,51%), «Кернела» (+1,72%) и KSG Agro (+0,51%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне оптимизма на американских биржах днем ранее.



По состоянию на 06.45 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 1,75%, до 21534,44 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 1,97% - до 31116,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,17%, до 5909,4 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в четверг накануне Нового года по лунному календарю.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.



Основные фондовые индексы США в среду выросли на 1-1,9% после публикации данных по инфляции в стране. Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном - 0,3%.



В то же время объем торгов на рынках азиатского региона снижен. Руководитель исследования по Азии банка ING Роба Карнелла полагает, что это связано с тем, что инвесторы закрывают позиции перед празднованием Нового года по лунному календарю в Азии и Днем президентов (President's Day) США в понедельник.



Оптимизма австралийским инвесторам добавили данные по занятости в стране за январь. По данным статистического ведомства Австралии, число новых рабочих мест в стране увеличилось на 16 тысяч, хотя аналитики ждали роста на 15,3 тысячи. Уровень безработицы на этом фоне снизился по сравнению с декабрем до 5,5% с 5,6%, что полностью оправдало ожидания экспертов.



Во-вторых, фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг продемонстрировали активный рост, при этом объемы торгов на большинстве площадок были существенно меньше обычного перед наступлением Нового года по лунному календарю - одного из главных праздников в Китае и других странах Азии.



В этом году праздник выпадает на 16 февраля, но биржи материкового Китая и Южной Кореи закрылись с четверга и возобновят работу лишь на следующей неделе.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,3%, он вырос уже 4-ю сессию подряд после двух недель снижения. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country вырос на 0,7%, до максимума за две недели.



Японский Nikkei 225 поднялся почти на 1,5%, более широкий индикатор Topix - на 1%, несмотря на возобновившееся укрепление курса иены, которое отрицательно сказывается на перспективах компаний-экспортеров. Иена в ходе торгов в четверг обновила максимума за 15 месяцев в паре с долларом.



Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%. За предыдущие две сессии он увеличился на 3,6%, и недельный прирост индикатора стал максимальным с середины 2016 года - более 5%.

В пятницу гонконгские биржи будут закрыты.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.



Австралия демонстрирует самый продолжительный период устойчивого роста занятости более чем за четверть века - число рабочих мест выросло в январе 16-й месяц подряд, на 16 тыс.



Финансовые компании вошли в число лидеров роста, поскольку доходность US Treasuries в среду обновила максимум за 4 года, превысив 2,9%. Акции японского страховщика Dai-ichi Life подорожали на 5%, банка Mitsubishi UFJ - на 2%.



Внимание азиатских инвесторов вернулось к финансовой отчетности компаний региона.



Австралийская Origin Energy, ведущий поставщик электроэнергии и газа в стране, прибавила 7% благодаря сильным квартальным результатам, японский производитель пива и других напитков Kirin, улучивший годовой прогноз операционной прибыли - также 7%.



Сингапурский оператор связи StarHub и японский производитель шин Toyo Tire & Rubber потеряли более 7% капитализации, поскольку их прибыль не оправдала ожидания рынка.



Курс акций Asics рухнул на 10%, это максимальное падение за 12 месяцев. Производитель спортивной одежды и обуви прогнозирует годовую операционную прибыль на уровне ¥20 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков - ¥24,8 млрд.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.18 Киева вырос на 0,64% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 260,2 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,9% и был равен 12 449,76 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 1,52%, находился на отметке 5 243,72 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



