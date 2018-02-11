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Чому Україна перетворилася з
експортера на розсадник...

Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 08:54

Re: Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

Щось якось не співвідноситься "Девальвація грошової одиниці, низька платоспроможність населення" і "Україна з експортера автомобілів".
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:07

Поддержи отечественного производителя,
Говна родителя...

Статья - плачь о том, что никто не покупает поделки наших рукожопов.
Вы заметили, как регулярно стали появляться такие статьи на финансах?
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:21

Re: Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

Дочитал ДО: "... на тлі вмираючого виробництва авто в Україні..." и "покоробило"! Да производство авто (прежде всего, на ЗАЗ-е) у нас умерло с распадом Союза! Крупноузловая сборка (предварительно разобранных, напр., в Болгарии) "корейцев" -- НЕ производство (а нае...лово Бюджета, в конечном счете нас с вами), а несколько десятков в ручную собранных Таврий - не в счет! Действительно хватит уже преференций доморощенным бенефициарным (!)* владельцам газет и пароходов (т.е., вилл по всему Свету, самолетов и яхт), лучше ездить на нормальных буржуйских иномарках!
С Кразом, Шкодой, Богданом, пр. - аналогично!

*Т.е., попрятавшим на офшоры, а офшоры - на трасты, "фунтов", дальних родственников. https://youtu.be/F99H5wfVIw4
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:15

"Самыми удачными для ЗАЗ были 2007 – 2012 годы." так чому в ці роки підйому не створили новий конкурентний автомобіль на завість мерсам ауді і тп, а не клепали відра з гайками зразка аля совок.
apv7139
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:35

Почему бы не признать Васадзе и Ко банкротами и начать процедуру поиска реального инвестора для ЗАЗа вместо того, чтобы тратить деньги на писак, продуцирующих подобные пасквили. За все время владения собственники не сделали ничего для организации эффективного менеджмента производства и продаж своей продукции. Вместо этого тратились огромные деньги на политические проекты и лоббирование запретов для конкурентов.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:36

Рынок - это здоровая конкуренция в борьбе за потребителя, а не создание "тепличных условий" в угоду "товарищу по партии". Странно, но собранный на FSO Ланос стоил дешевле чем на АвтоЗАЗе со всеми льготами :-). Собственное КБ - убили, производственные линии - которые кстати корейцы ставили - кончили, персонал - разбежался.
Статью "доведение до банкротства предприятие" еще не отменили.
texoil_pc
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:37

Неконкурентною спроможні ланоси,технології 90- х ,черрі,та інший китайський непотріб! Про що пише цей недоексперт! З простих громадян роблять лохів,завдяки таким заводам та корпораціям типу Богдан(нашого шоколадного гаранта)Укравто іт.п. Богдани та Еталони- ці розвалюхи типу маршруток,не тягнуть навіть на ЄВРО 2 не те що ЄВРО 5 .Олігархат при владі просто знущається над звичайними людьми!Держава виступає як звичайний рекетир,90-х.вимагаючи захиарне мито,та акцизний збір! Чомусь інтереси 5-10 тис людей які працюють на автозаводах ставляться вище ніж інтереси усього народу! Як на мене то не може бути ніякого майбутнього в старих технологіях та китайських недобрендах! А автору варто написати простіше : через євробляхи не можемо своїм лохам г***о тюхати !
georgzbyral
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:37

PS А редакция сайта должна подобные "новости" размещать с пометкой "на правах рекламы", коль оплачена статья была рекламодателем. Это же очевидно!
ovg
 
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  #<12
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